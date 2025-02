TV-Duell bei ARD und ZDF: Kommt es zu einer großen Überraschung?

Macht dieses TV-Duell bei ARD und ZDF überhaupt Sinn? Der noch amtierende Kanzler Olaf Scholz liegt mit seiner SPD rund 15-16 Prozentpunkte hinter der Union von Friedrich Merz. Eigentlich steht schon fest, dass Scholz im Frühling aus dem Kanzleramt ausziehen muss. Wieso dann noch diese große Bühne? Dennoch strahlen die öffentlich-rechtlichen Sender das TV-Duell zur besten Sendezeit am Sonntagabend ab 20.15 Uhr aus.

Es ist die vielleicht letzte Chance für Olaf Scholz, ein Millionenpublikum von sich zu überzeugen – und auch zu überraschen.

Eindeutiger Favorit vor dem TV-Duell bei ARD und ZDF

Denn im Vorfeld gibt es einen Favoriten, wer dieses TV-Duell gewinnen wird. Laut dem ZDF-„Politbarometer“ vom 7. Februar, also kurz vor der Sendung, gehen 34 Prozent davon aus, dass Merz sich in dem Duell besser schlagen wird. Nur 14 Prozent glauben, dass Scholz überzeugender sein wird. Er geht also als Underdog in den TV-Schlagabtausch. 41 Prozent der Befragten meinen, es wird keinen Unterschied zwischen den beiden Männern geben.

Das ZDF hat auch gefragt, wen die Deutschen in einer fiktiven Direktwahl des Kanzlers ihre Stimme geben würden. Dabei kommt Merz auf 32 Prozent, Scholz auf 18 Prozent. Wenn nur die beiden zur Auswahl stehen würden, würde Merz derzeit 48 zu 43 Prozent gewinnen. Zumindest hier hat der SPD-Kanzler nun also die Chance, bei einem Top-Auftritt beim TV-Duell, Boden gegen Merz gut zu machen. Der Vorsprung des Oppositionsführer ist nicht allzu groß.

Für Olaf Scholz und die SPD geht es auch gegen Habeck

Ein Sieg im TV-Duell von Scholz dürfte zwar die Stimmungslage so knapp vor der Bundestagswahl nicht mehr entscheidend verändern, könnte seiner SPD aber einige wichtige Prozentpunkte sichern. Die Kanzlerpartei liegt aktuell nur bei 15-16 Prozent bei allen wichtigen Umfrageinstituten. Der Sozialdemokrat Scholz muss sich daher nicht nur gegen Merz behaupten, sondern auch gegen seinen Vizekanzler Robert Habeck.

Die Grünen sitzen der SPD bei den Umfragen im Nacken. Bei der jüngsten ZDF-Umfrage stehen beide Parteien gleichauf bei 15 Prozent. Die Sozis könnten somit sogar nur viertstärkste Kraft bei der Bundestagswahl werden. Es wäre eine historische Pleite für die Partei!

Nach der Sendung am Sonntag treffen Scholz und Merz noch einmal in einem Duell aufeinander – am 19. Februar bei Welt und Bild. Ansonsten gibt es am 13. Februar (ZDF), 16. Februar (RTL/ntv), 17. Februar (ARD) sowie am 20. Februar (ZDF) noch Formate zusammen mit den anderen Kanzlerkandidaten, also auch mit Alice Weidel und Robert Habeck.