Türkei: Urlaub wird deutlich teurer – darum musst du jetzt tiefer in die Tasche greifen

Jetzt musst du tiefer in die Tasche greifen! Zum Preis für den günstigen Urlaub in der Türkei könnte bald ein fetter Zuschlag darauf kommen. In Hotels, die mit einem bis fünf Sterne bewertet sind, musst du zukünftig mehr zahlen, wie unter anderem das Fachmagazin „fvw“ berichtet. Die Türkei führt eine Bettensteuer für Übernachtungen ein.

In Griechenland und auf den Balearen ist es schon Gang und Gebe: Dort müssen Touristen eine Gästesteuer beim Hotel abgeben. In Deutschland oder Italien ist beispielsweise eine Kurtaxe fällig. Dort musst du pro Tag einen bestimmten Beitrag für deinen Aufenthalt bezahlen.

Türkei: So viel musst du bald zusätzlich zahlen

Spitzenreiter in der Bunderepublik sind die deutschen Inseln Borkum und Langeoog. Hier müssen Urlauber 3,50 Euro pro Person und Tag zahlen. In vielen italienischen Touristenstädten müssen Touristen einen Euro pro Tag zahlen.

Nicht ganz so hoch wie auf den Nordseeinseln fällt der Beitrag in der Türkei aus, aber das Land will Touristen trotzdem zur Kasse bitten.

Urlaubsland Türkei: Nach dem Militärputsch 2016 war das Ziel weniger beliebt, nun erholt es sich wieder. Foto: dpa

Türkei: Mehr Sterne = höhere Steuer

In der Türkei wird die neue Bettensteuer in verschiedene Preishöhen eingeteilt. Je mehr Sterne ein Hotel in der Türkei hat, desto mehr musst du zahlen.

So viel soll die Bettensteuer kosten:

1-2 Sterne: 0,95 Euro (6 Lira)

3 Sterne: 1,40 Euro (9 Lira)

4 Sterne: 1,90 Euro (12 Lira)

5 Sterne: 2,80 Euro (18 Lira)

Ein Türkei-Urlaub kann somit für eine vierköpfige Familie richtig teuer werden. Umgerechnet 78,40 Euro mehr sind zum Beispiel für einen siebentägigen Urlaub in einem 5-Sterne-Hotel in der Türkei fällig.

Auch die anliegenden Hotels dieses Strandes in Alanya werden bald teurer. Foto: imago images / blickwinkel

Kurtaxe in Deutschland

In Deutschland wird die Kurtaxe für den Ausbau der touristischen Infrastruktur genutzt. Nur staatlich anerkannte Kurorte dürfen das Geld einfordern.

Wann die Bettensteuer in der Türkei fällig wird, steht aber noch nicht fest. (ldi)

