EM 2024: Halbmond auf der Türkei-Fahne – wir erklären dir die Flagge

Wenn die Nationalmannschaft der Türkei bei der EM 2024 das Spielfeld trägt sie die auf dem Trikot den strahlenden Stern. Es ist ein Symbol nationalen Stolzes sowie sportlicher und auch muslimischer Identität.

Die Entstehung der türkischen Flagge, „Mondstern“ genannt, reicht weit zurück und ist tief in der Geschichte des Landes verwurzelt. Der Halbmond und der Stern sind dabei Symbole, die schon lange vor der Gründung der modernen Türkei 1923 in verschiedenen Variationen in der Region verwendet wurden.

Mondstern-Flagge der Türkei: Das bedeutet der Halbmond

Die Bedeutung des Halbmondes, ein altes Symbol, das auf die Göttin Diana und später den Gott der Stadt Byzanz (das spätere Konstantinopel, heute Istanbul) zurückgeht, wurde im Laufe der Jahrhunderte mit dem Islam assoziiert. Er verkörpert Hoffnung und Glauben und hat sich zu einem weitverbreiteten islamischen Symbol entwickelt. Das liegt auch daran, dass sich das islamische Jahr am Mondkalender ausrichtet.

Rot und nicht grün

Die Farbe Rot hat ihre eigenen Verbindungen zur türkischen Nation. Sie wird oft mit dem Blut der Märtyrer des Unabhängigkeitskrieges in Verbindung gebracht. Die Farbe ist damit ein lebhaftes Symbol der Tapferkeit und des Opfers. Historisch gesehen hatte Rot eine zentrale Bedeutung im Osmanischen Reich. Es blieb als Zeichen der Kontinuität und des nationalen Stolzes in der Flagge der neuen türkischen Republik erhalten.

Anders als in vielen anderen islamischen Ländern, in denen Grün prägend ist, ist Rot hier das dominante Element. Die Türkei setzt sich damit in der islamischen Welt ab, wurde sie doch auch als säkulare Republik gegründet.

Die Farbe des Blutes, die Tapferkeit und den Kampfgeist verkörpert, und der Halbmond, sind damit auch wesentliche Bestandteile der Trikots. Die Flagge auf den Trikots der Spieler zur EM ist nicht nur eine Zierde, sondern auch ein Stückchen Heima.

Bei der EM 2024 wird die türkischen Flagge in den Stadien und auf den Trikots zweifellos Emotionen bei den Fans und Spielern wecken.