Szene in EM-Nacht: Ganz Österreich spricht jetzt über DIESE türkischen Fans

Der überraschende 2:1-Sieg der Türkei über Österreich bei der EM wurde auch in der Alpenrepublik von türkischstämmigen Fans ausgelassen gefeiert. Mit Autokorsos und Sprechchören. Dabei fiel eine Szene in der Nacht besonders auf.

Wie die „Kronen-Zeitung“ berichtet, kam es im migrantisch geprägten Wiener Bezirk Favoriten zu einer bemerkenswerten Aktion, die nun in Österreich für Schlagzeilen sorgt.

EM 2024: Diese Szene überrascht die Österreicher

Mit viel Kampf und Glück gelang den Türken der Einzug ins Viertelfinale. Obwohl Österreich bis zur letzten Sekunde auf den Ausgleich drückte, reichte es am Ende für den knappen Sieg. Auch weil Torwart Mert Günok mit einer Glanztat in der Nachspielzeit sein Team rettete.

Der Jubel bei den Menschen mit türkischem Migrationshintergrund in Österreich kannte danach keine Grenzen mehr. Doch sie dachten in diesem Moment des Triumphes auch an die Verlierer. In Wien gab es eine Szene, die Verbundenheit und Fairness ausdrückte.

Türkei-Fans: So sehen faire Gewinner aus

Wie die „Kronen-Zeitung“ meldet, versammelten sich rund 1000 Personen in dem Wiener Stadtbezirk Favoriten und zollten auch dem Gegner Respekt. Sie skandierten: „Österreich, Österreich!“ Ein Vorsänger mit Megafon hatte die Menge dazu angehalten und diese folgte dem Aufruf und stimmte ein.

Videos der fairen Jubel-Geste sind auf X zu sehen. Auch sonst sei der EM-Abend in Wien insgesamt friedlich verlaufen, schreibt die „Kronen-Zeitung“. Laut Landespolizeidirektion habe es nur „kleinere Streitigkeiten“ zwischen Fans gegeben.

Fair Play und Respekt füreinander – genau so sollte wie bei den Türkei-Fans in Wien sollte es immer zugehen!