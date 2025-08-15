Trumps Millionen-Vision: DIESES neue Prestigeprojekt sorgt für Wut und Spott

Donald Trump liebt die große Bühne. Dazu Prunk und Gold und Statussymbole. Darin unterscheidet ihn nur wenig von den großen Monarchen des Barocks. Und wie es sich für so einen richtigen Sonnenkönig gehört, will Trump einen Ballsaal. Für schlappe 200 Millionen US-Dollar.

Auch sonst wirkt vieles in den USA gerade wie aus dem 17. Jahrhundert: ++ Trump wollte Amerika „great again“ machen – jetzt feiert eine alte Krankheit ihr Comeback++

Dieser Thronsaal – pardon – Ballsaal soll im Weißen Haus entstehen und noch in Trumps zweiter Amtszeit fertiggestellt werden.

Trump setzt auf Glanz und Gloria

Baubeginn ist also schon im September, es soll Platz für über 600 Gäste sein. „Seit 150 Jahren sehnen sich Präsidenten, Regierungen und Mitarbeiter des Weißen Hauses nach einem großen Veranstaltungsraum“, schwärmte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt.

Doch der Plan sorgt für scharfe Kritik. Auf X nennt eine Userin ihn „Donald Antoinette Trump“, wie „Watson“ zuerst berichtete. Ein Seitenhieb auf die französische Königin Marie Antoinette, die ihr Volk hungern ließ, und welcher der legendäre Satz „Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen“ zugeschrieben wird. Auch der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom übt sich in Majestätsbeleidigung.

Aufmerksamen Lesern wird aufgefallen sein, dass das nicht Trumps geplanter Ballsaal, sondern der Spiegelsaal im französischen Schloss Versailles ist.

Demokraten feuern mit Hungerspiele-Analogie

Er greift ebenfalls auf X an: „Während alle Bezirke zusätzliche Kosten für Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs tragen, freut sich das Weiße Haus, bekannt zu geben, dass das Kapitol einen großen Ballsaal für opulente Partys einrichtet.“ Das Presseteam des Demokraten verwandelt Trumps Sprecherin sogar in die berühmte Tribute von Panem-Figur Effie Trinket.

In der Fiction-Reihe geht es um Menschen, die in Distrikte geteilt in Armut leben, um dem Kapitol absurden Reichtum zu ermöglichen. Die Botschaft ist klar: Trump versprach im Wahlkampf sinkende Lebensmittelpreise, liefert aber einen goldenen Ballsaal. „Oh Gott sei Dank – genau darum haben die Amerikaner Sie so verzweifelt gebeten!“, spottet Newsom.

War das eins zu viel?

Der Demokrat gilt als möglicher Präsidentschaftskandidat 2028 – und damit als direkter Trump-Gegner. Beide attackieren sich regelmäßig. Nun wirft Newsoms Team der Regierung vor, lieber den Ballsaal zu schützen, als 17 Millionen Menschen in der Krankenversicherung zu halten. Immerhin: Bezahlt werden soll der Spaß von Trump selbst und anderen Spendern, die er lieber nicht verraten möchte. Also wohl nicht von Steuergeldern.

Für viele wirkt der Plan dennoch wie das perfekte Trump-Sinnbild: glänzende Fassaden – und dahinter große soziale Lücken.