Trumps neustes Trotz-Telefonat: 39 Prozent Zoll wegen „oberlehrerhaften“ Tons

Gerüchten zufolge holte sich Bundeskanzler Friedrich Merz im Juni vor seiner ersten Reise zu Donald Trump aktiv Ratschläge anderer Staatschefs. Zu oft waren Treffen im Oval Office in Trumps zweiter Amtszeit bereits eskaliert oder im Eklat geendet.

Schon gelesen? ++Junge Frauen zeigen den Hitlergruß und Trump profitiert – so gefährlich ist X wirklich++

Merz folgte der Devise, ruhig zu bleiben, den US-Präsidenten ausreden zu lassen und nichts zu überstürzen. Über die Trump-Regierung sagte er: “Man kann mit ihnen reden, aber man darf sich nicht einschüchtern lassen”. Doch dieser Balanceakt gelingt nicht allen Politiker:innen.

Trump schmeißt mit Zöllen nach Europa

Die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter erlebte das kürzlich am Telefon. Trump drohte, auch die Schweiz mit hohen Zöllen zu belegen. Laut “watson.ch” versuchte sie 30 Minuten lang, ihn mit Diplomatie umzustimmen. Doch Trump empfand ihre Argumente zunehmend als “oberlehrerhaft”.

Zu diesem Thema interessant: ++Friedenshammer! Trump will, dass Putin mit der Ukraine Gebiete tauscht++

Trump begründete seine Zollpläne mit dem angeblich besonders hohen Handelsdefizit der USA gegenüber der Schweiz. Der bisherige Satz von zehn Prozent sei nicht zu rechtfertigen. Experten widersprechen und verweisen auf die geringe Größe des Landes. Trotzdem konnte Keller-Sutter Trump nicht überzeugen.

Zollpolitik nach Laune

Während des Gesprächs empfahl eine SMS aus Trumps Umfeld, das Telefonat zu beenden, berichtet “watson.de”. Wenige Minuten später legten beide auf. Kurz darauf erhöhte Trump die Zoll-Drohung für die Schweiz von 31 auf 39 Prozent – weltweit der zweithöchste Wert auf seiner Liste.

Mehr News:

In der EU konnte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Zölle in letzter Minute abwenden. Statt 30 Prozent gelten nun 15 Prozent, im Gegenzug gibt es Investitions- und Energiezugeständnisse. Dennoch rechnen Expert:innen mit neuen Zoll-Drohungen, abhängig von den Erfolgen des Deals – und Trumps Laune.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.