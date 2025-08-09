Smartphones, Autos und Rolex-Uhren: So treibt Trump die Preise in die Höhe

Donald Trump will 100 Prozent Zölle auf Chipimporte einführen. Experten warnen, dass die Kosten bei Elektronikprodukten wie Smartphones oder Computern steigen könnten. Verbraucher müssen sich daher auf höhere Preise einstellen.

Trump: Verbraucher bekommen Zölle zu spüren

Donald Trump hat mit seiner Ankündigung von 100 Prozent Zöllen auf importierte Computerchips weltweit für Wirbel gesorgt. Foto: IMAGO/MediaPunch Branchenexperten wie Peter Fintl warnen im „Spiegel“ vor steigenden Preisen für Konsumenten, da die Halbleiterindustrie auf globale Zusammenarbeit angewiesen ist. Besonders bei Smartphones und anderen Elektronikprodukten könnten sich die Zusatzkosten spürbar auf die Endpreise auswirken. Foto: IMAGO/NurPhoto Fintl erklärte, dass die Halbleiterindustrie auf internationale Zusammenarbeit angewiesen sei, um effizient zu funktionieren. Sollte der US-Markt durch Trumps Zölle unattraktiv werden, könnten die gesamten Lieferketten unrentabel werden. „Die Zusatzkosten potenzieren sich bis zum Endverbraucher“, warnte er. Foto: IMAGO/MediaPunch Besonders bei Konsumentenelektronik wie Smartphones sei mit steigenden Preisen zu rechnen. Für die Automobilbranche sieht er Europa jedoch im Vorteil, da viele essenzielle Chips bereits von europäischen Herstellern stammen. Foto: IMAGO/Dean Pictures Von Trumps Zöllen ist besonders die Schweiz betroffen. Die Abgaben für Schweizer Importe stiegen von zuvor geplanten 31 Prozent auf massive 39 Prozent. Besonders die Uhrenindustrie leidet unter den neuen Zöllen. Der US-Markt ist für die Branche der wichtigste Absatzkanal. Wirtschaftsexperten von „Bloomberg“, „Business Insider“ und dem „Wall Street Journal“ warnen vor einer möglichen „Rolex-Krise“. Foto: IMAGO/Jan Huebner Strategische Rohstoffe wie Kupfer trifft Trumps Zollpolitik ebenso hart. Verarbeitetes Kupfer unterliegt einem Aufschlag von 50 Prozent. Trotz Verhandlungen bleiben zudem Zölle auf Stahl und Aluminium unangetastet. Foto: IMAGO/CHROMORANGE Eine überraschende Wendung gab es jedoch für Apple. Tim Cook, CEO des Tech-Giganten, sicherte sich bei einem Treffen mit Trump im Oval Office eine lukrative Ausnahme von den neuen Importzöllen. Foto: IMAGO/MediaPunch Cook überreichte Trump ein Geschenk aus Glas und 24-karätigem Gold, das speziell für den Präsidenten gefertigt wurde. Zeitgleich versprach er massive Investitionen von 100 Milliarden US-Dollar in den USA. Trump zeigte sich begeistert und verkündete, dass Apple von den geplanten Zöllen ausgenommen wird. „Unternehmen wie Apple, die hier produzieren, sind nicht betroffen“, erklärte Trump. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Für Europa sieht Fintl in Trumps Eskalation auch eine Chance. Die EU müsse geschlossen handeln und verstärkt in eigene Lieferketten investieren, um unabhängig zu bleiben. „Es geht um die Basis vieler Zukunftstechnologien“, betonte er. Foto: IMAGO/Christian Ohde Zölle könnten den Wettbewerb verschärfen, doch sie gefährden auch die fragile globale Zusammenarbeit in der Chipindustrie. Fintl sieht Europa gut aufgestellt, insbesondere im Bereich Automotive-Chips, verlangt jedoch mehr Zusammenhalt innerhalb der EU, um sich in diesem globalen Machtspiel zu behaupten. Foto: IMAGO/NurPhoto; IMAGO/MediaPunch

