Trump-Vertrauter poltert gegen ZDF-Mann und droht mit Visum-Entzug – „Linksradikale Deutsche“

Der frühere US-Botschafter und Trump-Vertraute Richard Grenell hat den ZDF-Journalisten Elmar Theveßen scharf attackiert. Er nannte ihn linksradikal und forderte, ihm das US-Visum zu entziehen. Das ZDF wies die Vorwürfe zurück und verwies auf die Pressefreiheit. „Die Arbeit von Elmar Theveßen ist durch die Pressefreiheit geschützt.“

Am Samstag veröffentlichte Grenell auf X einen Videoausschnitt aus „Auslandsjournal – der Podcast“. Darin äußerte sich Theveßen zu Stephen Miller, einem engen Berater von Trump. Er sprach von einer Tech-Elite, die die Demokratie schwächen wolle. Über Miller sagte er, dessen Ansichten hätten Bezüge zur Ideologie des Dritten Reiches.

Trump-Vertrauter will Visum zurückziehen

Grenell konterte mit harten Worten. „Dieser linksradikale Deutsche ruft immer wieder zu Gewalt gegen Menschen auf, mit denen er politisch nicht übereinstimmt.“ Außerdem behauptete er, Theveßen gebe sich nur als Journalist aus. „Sein Visum sollte widerrufen werden.“ Belege für Gewaltaufrufe legte Grenell nicht vor.

Der Deutsche Journalisten-Verband reagierte empört. DJV-Chef Mika Beuster erklärte: „Solange sich Journalistinnen und Journalisten im Rahmen der Presse- und Meinungsfreiheit bewegen, gehören staatliche Zwangsmaßnahmen wie der Entzug des Visums nicht in das Arsenal freiheitlicher Demokratien.“ In einem Brief an die US-Botschaft in Berlin forderte der Verband ein Ende solcher Drohungen.

Grenell war von 2018 bis 2020 US-Botschafter in Deutschland. Schon damals polarisierte er mit scharfen Tönen, oft im Sinne von Trump. Kritik an Theveßen gab es auch kürzlich nach Aussagen in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. Theveßen sagte darin über den erschossenen Trump-Unterstützer Charlie Kirk: „Er hat gesagt beispielsweise, dass Homosexuelle gesteinigt werden müssten.“ Erst auf Nachfrage von Lanz räumte Theveßen ein, Kirk beziehe sich hier auf die Bibel.

Theveßen bedauert Aussage bei Lanz

Das ZDF erklärte später: „Dieser Zusammenhang hätte deutlicher gemacht werden müssen.“ Zudem hieß es: „Elmar Theveßen bedauert, an der Stelle nicht ausführlicher gewesen zu sein.“ (mit dpa)