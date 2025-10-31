Neue Hoffnung für Trump! So lief sein Treffen mit Putins Kumpel

Trump trifft den chinesischen Diktator und meint, das Ende des Ukraine-Kriegs sei zum Greifen nah. Selbstbetrug oder echte Chance?
Beim vergangenen Gipfeltreffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping im südkoreanischen Busan ist es dem US-Präsidenten Donald Trump – freilich nach seiner eigenen Einschätzung – gelungen, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Zum einen hat er den Handelskrieg zwischen den USA und China eine Stufe heruntergefahren, und zum anderen den chinesischen Machthaber und Alliierten Putins zur Herstellung des Friedens in der Ukraine angespornt. Die Lage an der Front und die neue Flüchtlingswelle liefern jedoch wenig Hoffnung auf einen baldigen Waffenstillstand. Mehr Details in der Fotostrecke.