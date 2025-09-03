Trump: Mysteriöses Video aus dem Weißen Haus aufgetaucht – „Man muss ziemlich stark sein“

Ein mysteriöses Video aus dem Weißen Haus sorgt für Verwirrung: Während das Presseteam es zunächst für echt erklärt, bezeichnet Präsident
Trump es später als Fälschung – und macht die künstliche Intelligenz verantwortlich. Was steckt hinter dem Vorfall?
Zwischen Fakten, Fenster und Fakes – das Weiße Haus im Erklärungsnotstand Am Montag verbreitet sich ein Video viral, das zeigt, wie eine Tasche und ein weißes Objekt aus einem Fenster der Ostseite des Weißen Hauses geworfen werden. Erste Medien berichten von einem echten Vorfall. Noch am selben Tag bestätigt das Weiße Haus – zumindest vorerst – die Echtheit der Aufnahmen. Foto: IMAGO Laut ersten Aussagen des Weißen Hauses zeigt das Video einen Arbeiter bei Wartungsarbeiten während Trumps Abwesenheit. Später wollte sich niemand mehr zu den widersprüchlichen Darstellungen äußern. Dann meldet sich Trump selbst – mit einer ganz anderen Einschätzung. Foto: IMAGO/NurPhoto Präsident Trump erklärt, das Video sei ein KI-Fake. Die Fenster seien laut ihm kugelsicher, versiegelt und so schwer, dass niemand sie einfach öffnen könne. Auch seine Frau Melania hatte offenbar schon mit den versiegelten Fenstern zu kämpfen. Foto: Paul Sancya/AP/dpa/dpa-bilder Trump führt als Beleg an, dass Melania kürzlich darüber geklagt habe, keine Fenster öffnen zu können. Die Fenster seien laut ihm 270 Kilo schwer. Auch eine frühere First Lady erinnert sich an verschlossene Fenster. Foto: IMAGO Bereits Michelle Obama hatte in der Show von Ellen DeGeneres erzählt, dass im Weißen Haus keine Fenster geöffnet werden können – aus Sicherheitsgründen. Und was sagen Experten zu dem angeblichen Fake? Foto: IMAGO Hany Farid, Experte für digitale Forensik, erklärt, dass die physikalischen Details im Video – Schatten und Bewegungen – konsistent seien. Das spreche eher für Echtheit als für einen KI-Fake. Für Trump ist KI trotzdem der ideale Sündenbock. Foto: IMAGO Trump schließt mit einem Seitenhieb auf moderne Technologie: „Wenn etwas wirklich Schlimmes passiert, muss ich vielleicht einfach der KI die Schuld geben." Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie