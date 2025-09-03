Donald Trump blickt aus Weißem Haus – und fällt aus allen Wolken: „Wer hat das gemacht?“

Donald Trump sorgt mal wieder für Schlagzeilen, diesmal wegen eines gigantischen Risses im Rosengarten des Weißen Hauses. Auf „Truth Social“ macht er seinem Ärger über die Subunternehmer Luft und kündigt Konsequenzen an.
Auch interessant: Das Internet erklärt Donald Trump für tot – das ist wirklich an den Gerüchten dran ++ Trump entdeckt Riss und zieht Konsequenzen Ein Drama im Weißen Haus: Donald Trump sorgt erneut für Schlagzeilen, diesmal wegen eines riesigen Risses im Rosengarten. Auf seiner Plattform „Truth Social“ ließ er seinem Ärger freien Lauf. „Ich habe im Laufe der Jahre viele GROSSE Gebäude gebaut,“ schrieb Trump, doch der Rosengarten habe für ihn eine besondere Bedeutung. Foto: IMAGO/Anadolu Agency; IMAGO/ABACAPRESS Der rund 25 Meter lange Riss im Kalkstein sei ihm sofort ins Auge gefallen. „Er war tief und hässlich!“ Daraufhin habe er laut geschrien: „Wer hat das gemacht, und ich will es sofort wissen!“ Subunternehmer seien verantwortlich, so Trump. Während Landschaftsbauarbeiten sei ein Stahlwagen gekippt und habe den „weichen, schönen Stein“ beschädigt. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Trump nahm das aber nicht hin. Er kündigte an, den beschädigten Stein in Rechnung zu stellen und die verantwortlichen Auftragnehmer nie wieder im Weißen Haus arbeiten zu lassen. Foto: IMAGO/ABACAPRESS In gewohnt dramatischer Manier schloss er seinen Beitrag mit „MAKE AMERICA GREAT AGAIN!“. Foto: IMAGO/MediaPunch Der Riss steht nicht allein: Donald Trump treibt umfassende Renovierungen im Weißen Haus voran. Anfang des Monats machte die Restaurierung des Ballsaals Schlagzeilen. In Zusammenarbeit mit privaten Spendern lässt Trump den Saal modernisieren. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Das Design, in Gold und Weiß gehalten, erinnert stark an den Stil seiner Privatresidenz Mar-a-Lago. Der Raum soll Platz für bis zu 650 Gäste bieten. Foto: imago images/ZUMA Press Doch nicht alle sind begeistert. Das New York Magazine kritisierte den Umbau scharf. Mit der Überschrift „Trump verwandelt das Weiße Haus in Mar-a-Lago“ griff das Magazin Trumps Prunksucht an. Auch frühere Entscheidungen des Präsidenten zu Bauprojekten hatten polarisiert. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Der aktuelle Riss im Rosengarten ist damit nur der jüngste Vorfall in einer langen Liste umstrittener Projekte des ehemaligen Präsidenten. Ob Trump mit den Umbauten das historische Erbe des Weißen Hauses bereichert oder übertrieben zur Schau stellt, bleibt weiterhin ein heiß diskutiertes Thema. Foto: IMAGO/MediaPunch
