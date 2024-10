Trump plötzlich nackt in USA zu sehen – „öbszön“

Normalerweise bekommen US-Wähler den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump nur in Sporthallen und Arenen zu Gesicht, wo er seine Brandreden zur US-Wahl hält. Doch bei einer Autobahn in Las Vegas können schaulustige Amerikaner den Ex-Präsidenten von einer Seite sehen, die wohl sonst nur seine Liebschaften zu Gesicht bekamen.

Trump entblößt in Las Vegas

Seit vergangener Woche sorgt in den USA eine überlebensgroße Skulptur für Aufsehen. An einer Interstate nahe Las Vegas baumelt eine 13 Meter hohe Statue eines nackten Mannes an einem Kran. Laut dem US-Portal „tmz“ handelt es sich bei der Figur um Kunst. Doch beim zweiten Hinschauen erkennt man, dass das Kunstwerk erschreckend große Ähnlichkeit mit einem bestimmten Ex-Präsidenten hat: Donald Trump.

Laut Informationen von „TMZ“ steckt hinter dem Werk und seiner Installation eine Künstlergruppe, die anonym agiert. Dennoch wurde der Name des Werks nun bekannt, das den Namen „Crooked and Obscene“ (zu deutsch: „Krumm und öbszön“) trägt. Die nackte Figur soll etwa 2700 Kilogramm wiegen und besteht aus Schaumstoff und Draht.

Nackter Ex-Präsident soll bis Anfang November bleiben

„TMZ“ berichtet außerdem, dass das verantwortliche Team mit der Installation der Trump-Skulptur wohl Diskussionen über die Wahl am 5. November anstoßen möchte. „Wenn es nicht zu einem Skandal kommt, wird sie bis Anfang November hängen bleiben“, so das Portal.

Künstlerische Darstellungen von Donald Trump in nackter Form gab es bereits im Wahlkampf 2016. Damals stellten Unbekannte ebenfalls lebensgroße Statuen im öffentlichen Raum in Las Vegas auf. Doch damals war der Intimbereich mit blonder Scham bedeckt. Der Wirbel um die Nachbildungen des Ex-Präsidenten war so groß, dass ein Museum in Nevada eines der Werke für 28.000 US-Dollar erwarb und ausstellte.