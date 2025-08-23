Startet Trump jetzt plötzlich einen Krieg in Südamerika? „Wahrscheinlichkeit bei 30 Prozent“

Kommt es zu einer Eskalation in Südamerika? Insider halten es für möglich, dass Donald Trump zu allen Mitteln greift, um das Regime von Nicolás Maduro in Venezuela zu stürzen. Eine Insiderin warnt aber auch vor einem „absoluten Desaster“, das dann drohen könnte.

Trump schickt Kriegsschiffe vor Venezuelas Küste: „Situation mit Eskalationspotenzial“

US-Präsident Donald Trump hat drei Kriegsschiffe vor die Küste Venezuelas geschickt, um gegen Drogenkartelle vorzugehen. Außerdem will er 4.000 Marinesoldaten in die Region entsenden. Trump sei bereit, “jedes Element amerikanischer Macht einzusetzen”, um den Drogenhandel in die USA zu unterbinden.

Foto: IMAGO / ZUMA Press, IMAGO / Depositphotos Trumps Sprecherin Karoline Leavitt bezeichnete Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro als “Anführer eines Drogen-Terror-Kartells”. Leavitt: “Das Maduro-Regime ist nicht die legitime Regierung Venezuelas” Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Venezuelas Machthaber Maduro warnte im Staatsfernsehen: „Kein Imperium wird jemals den heiligen Boden Venezuelas betreten.“ Er rief zur Mobilisierung von 4,5 Millionen Milizionären gegen die USA auf. Foto: imago images/Agencia EFE Expertin Sabine Kurtenbach vom GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien spricht im ZDF von einer Situation mit „Eskalationspotenzial“. Bei Trump und Maduro wisse man nie, was sie planen. Allerdings gibt die Insiderin zu bedenken, dass es nicht im Sinne der USA sein dürfte, Truppen in das unwegsame Gelände Venezuelas zu schicken. Es gebe dort “viele Verteidiger der Souveränität des Landes”. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Ein Konflikt wäre ein “absolutes Desaster in erster Linie für die Zivilbevölkerung”, so Kurtenbach im ZDF. Sie interpretiert die Verlegung der US-Kriegsschiffe vor allem als “Drohgebärde” Trumps. Er hat schon länger angekündigt, verschärft gegen die Drogenkriminalität in Lateinamerika vorzugehen. Doch jede US-Regierung mit einem “Stück weit Realitätssinn” wisse, dass man militärisch dagegen nichts vorgehen könne. Foto: imago stock&people So mutmaßt Kurtenbach, dass es Trump weniger um die Drogen, als vielmehr um den Ölreichtum Venezuelas gehen könnte. Die Drohungen Trump seien ein “Geschenk” Trumps, denn so könne Maduro trotz der schlechten humanitären Lage das Land hinter sich vereinen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Robert Evan Ellis, Experte für Lateinamerika-Studien am U.S. Army War College, erklärt gegenüber der “Welt”: “Ich würde sagen, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Militäreinsatz bei etwa 30 Prozent liegt. Es geht sehr wahrscheinlich eher darum, Nicolas Maduro davon zu überzeugen, dass eine solche Operation überhaupt möglich ist.“ Foto: imago images/Agencia EFE Für den politischen Analysten Edgardo Buscaglia ist das Vorgehen Trumps ein deutliches Zeichen dafür, dass die USA Maduro zermürben wollen. Das Ziel sei es, dass die Diktatur in Venezuela zusammenbricht. „Nach den Land- und Seeblockaden werden Cyber-Blockaden folgen. Und es könnte auch Verhandlungen mit Putin geben, einem der Beschützer Maduros.“ Foto: IMAGO/ZUMA Wire Buscaglia mutmaßte, dass Trump und Putin sich bei ihrem Treffen in Alaska auch darüber ausgetauscht haben könnten, dass Maduro und seine Leute in Russland Exil finden könnten

Foto: IMAGO/APAimages Bereits Anfang August hatten die USA ihr Kopfgeld auf Maduro auf 50 Millionen US-Dollar verdoppelt. Schon 2019 hatte Venezuela die diplomatischen Beziehung zu den USA abgebrochen, nachdem damals die Biden-Regierung Maduros Wahlsieg nicht anerkannt hatte. Foto: IMAGO/SOPA Images

