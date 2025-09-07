JD Vance als Trump-Erbe? Trumps Gesundheit heizt Gerüchte an

Donald Trump gerät wegen seiner Gesundheit erneut in die Schlagzeilen, während sein Vize J.D. Vance zunehmend als möglicher Nachfolger wahrgenommen wird. Mit deutlichen Äußerungen über seine Einsatzbereitschaft stärkt Vance die Spekulationen um eine künftige Führungsrolle in der Maga-Bewegung.
Trump-Vize JD Vance als Nachfolger? Donald Trump sah sich in den letzten Tagen mit wilden Gerüchten um seine Gesundheit konfrontiert. Während einer Pressekonferenz im Oval Office wies der US-Präsident die Spekulationen mit Verweis auf mehrere öffentliche Auftritte entschieden zurück. „Ich habe zwei Tage nichts von mir hören lassen, und schon fragen alle, was nicht stimmt.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Gleichzeitig zog er erneut einen Vergleich zu seinem Vorgänger Joe Biden, der sich nach Trumps Aussage angeblich monatelang nicht habe blicken lassen. Foto: IMAGO/MediaPunch In Trumps Abwesenheit rückte sein Vizepräsident J.D. Vance deutlicher ins Rampenlicht. Vance erklärte in einem Interview, er sei bereit, sofort einzuspringen, falls „etwas Tragisches passieren sollte“. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Zugleich lobte er Trumps „unglaublich gute Gesundheit“. Diese Äußerung stärkte die Spekulationen, dass Vance als offensichtlicher Nachfolger der Maga-Bewegung gehandelt wird. Foto: IMAGO/ZUMA Wire Einst kritisierte er Trump scharf, sprach gar von „kulturellem Heroin“. Heute ist Vance einer seiner engsten Vertrauten. Seit 2024 ist der frühere Bestseller-Autor und Jura-Absolvent Vizepräsident. Seine Aussagen und sein Auftreten wirken oft wie ein Spiegelbild von Trumps Politik. Themen wie Migration, Handelsprotektionismus und Bündnisse stehen auf Vances Agenda ganz oben. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Doch Vance polarisiert auch international. Anfang des Jahres sorgte er bei der Münchner Sicherheitskonferenz für Aufsehen, als er westlichen Demokratien Defizite bei der Meinungsfreiheit vorwarf. Foto: IMAGO/Newscom / EyePress Er traf sich sogar mit AfD-Chefin Alice Weidel, was für internationale Kritik sorgte. Auch in der Ukraine-Krise steht er hinter Trumps harter Linie und stellte Dankbarkeit der ukrainischen Regierung infrage. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Trump selbst scheint seinen Vize als Nachfolger zu favorisieren. „Er ist höchstwahrscheinlich der führende Anwärter“, sagte der Präsident kürzlich. Dennoch bleibt Vances Zukunft von Trumps Unterstützung abhängig. Politische Beobachter sind sich einig: Wird Trump das Gefühl haben, Vance könnte ihm gefährlich werden, könnte sich die Loyalität schnell in Feindschaft ändern, erklärt Nordamerika-Experte Jasper Trautsch dem „Tagesspiegel“. Foto: IMAGO/UPI Photo
