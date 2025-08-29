Sägt Vance schon an Trumps Stuhl? „Wenn es zur Tragödie kommt“

US-Vizepräsident JD Vance bringt sich immer deutlicher als möglicher Trump-Nachfolger ins Gespräch. In einem Interview betonte der 41-Jährige seine Bereitschaft, das Präsidentenamt im Ernstfall zu übernehmen. Angesichts erneuter Diskussionen um den Gesundheitszustand von Donald Trump wirft Vances Positionierung ein neues Licht auf die Machtverhältnisse im Weißen Haus.
Vance bereit für das Präsidentenamt US-Vizepräsident JD Vance hat sich bereit erklärt, im Ernstfall das Amt des Präsidenten zu übernehmen. In einem Interview mit „ABC News" sagte Vance: „Wenn es, Gott bewahre, zu einer schrecklichen Tragödie kommt, kann ich mir kein besseres Training am Arbeitsplatz vorstellen als das, was ich in den letzten 200 Tagen erhalten habe." Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Mit dieser Aussage löste Vance Spekulationen über Donald Trumps Gesundheitszustand aus, der zuletzt immer wieder in den Fokus rückte. Berichte über Blutergüsse an Trumps Händen und angeschwollene Knöchel haben Diskussionen weiter angeheizt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Vance bemühte sich, solche Bedenken zu entkräften, und erklärte: „Ich fühle mich sehr zuversichtlich, dass der Präsident der Vereinigten Staaten in guter Verfassung ist, den Rest seiner Amtszeit absolvieren und großartige Dinge für das amerikanische Volk tun wird. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Zudem betonte er Trumps Energie: „Er ist die letzte Person, die nachts Anrufe tätigt, und die erste, die morgens aufwacht." Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire JD Vance wird bereits seit einiger Zeit als möglicher Nachfolger Trumps im Oval Office gehandelt. Der 41-Jährige unterscheidet sich deutlich von Trump und wird vor allem von der US-Tech-Elite unterstützt. Foto: IMAGO/Imagn Images Sein wichtigster Förderer ist der einflussreiche Investor Peter Thiel, der Vance 2022 15 Millionen US-Dollar für dessen Senatskampagne spendete. Thiel hat durch kontroverse Aussagen, wie seine Ablehnung der Vereinbarkeit von Freiheit und Demokratie, großes Aufsehen erregt. Foto: imago/China Foto Press Während Trump auf die Unterstützung der MAGA-Bewegung setzt, baut Vance seine Position als Verbindungsmann zur Tech-Branche weiter aus. Als jüngster Vizepräsident der US-Geschichte nutzt er seine Rolle geschickt, um sich als Trump-treuer, aber zugleich moderner Politiker zu profilieren. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Dies könnte ihm Vorteile verschaffen, falls er sich tatsächlich um die Nachfolge im Weißen Haus bemüht. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
