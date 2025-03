Anti-Ukraine-Stimmung in USA: Trump dreht den Wind massiv

Donald Trump findet immer mehr Rückhalt für seinen Kurs in der Ukraine-Frage. Eine neue Umfrage von CNN unterstreicht, dass er nach der öffentlichen Demütigung von Präsident Wolodymyr Selenskyj vor den Kameras im Weißen Haus viel Zustimmung erfährt. Während die EU-Politiker fassungslos sind über den neuen Pro-Putin-Kurs des US-Präsidenten, sind zunehmend mehr US-Amerikaner einverstanden.

Die Umfrage dürfte Rückenwind für Trump und seinen Vize JD Vance sein, genau so weiterzumachen.

Trump beeinflusst Stimmung in den USA: Immer mehr Ukraine-skeptisch

So meinen mittlerweile 41 Prozent der befragten US-Amerikaner, dass die US-Unterstützung für die Ukraine gegen Putins Russland zu weit gehe. Zu Kriegsbeginn 2022 waren es dagegen lediglich 7 Prozent. Unter Republikanern, also der Wählerschaft Trumps, meinen jetzt sogar 62 Prozent, dass die US-Hilfen zu weitreichend sind.

Das Ansehen von Selenskyj hat ebenfalls stark nachgelassen in den Vereinigten Staaten. Nur noch 48 Prozent sind zuversichtlich, dass der Ukrainer das Richtige mache, wenn es um die weltweiten Auswirkungen des Ukraine-Krieges geht. Vor drei Jahren standen noch 72 Prozent hinter ihm. Unter Republikanern glaubt knapp nur noch jeder Dritte (32 Prozent), dass der Kurs von Selenskyj richtig ist.

Die harsche Kritik von Trump an Selenskyj und seine öffentlich geäußerten Befürchtungen, er führe die Welt in einen Dritten Weltkrieg, tragen offenbar Früchte. Eine Täter-Opfer-Umkehr! Der Wind dreht sich in den USA, ganz im Sinne von Präsident Trump.

Zuletzt würden laut CNN-Umfrage 78 Prozent ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine unterstützen. Der Wunsch nach einem schnellen Frieden in Europa ist also ausgeprägt in den USA. Allerdings wurde bei dieser Umfrage nicht nachgefragt, ob es auch ein Friedensdeal sein könnte, der über die Köpfe der Ukrainer hinweg zwischen Trump und Putin geschlossen wird.