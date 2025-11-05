Trump: XXL-Shutdown legt das Land lahm – Dramatische Folgen für Amerikaner

Der längste Shutdown in der US-Geschichte sorgt unter Präsident Donald Trump für schwere Folgen. Millionen Amerikaner sind von Kürzungen bei Lebensmittelhilfen betroffen, und auch die Wirtschaft leidet unter der Blockade. Trotz allem wird es wohl auch in nächster Zeit keine Lösung zwischen Republikanern und Demokraten geben.

Trump kämpft mit Rekord-Shutdown

Der seit 36 Tagen andauernde Shutdown in den USA hat einen historischen Rekord erreicht und stellt die Regierung unter Donald Trump vor massive Herausforderungen. Foto: IMAGO/Kyodo News Ursprünglich hielt der bisher längste Stillstand aus Trumps erster Amtszeit im Jahr 2019 mit 35 Tagen den Rekord. Jetzt schürt die aktuelle Haushaltssperre Konflikte zwischen Trumps Republikanern und den Demokraten, die sich nicht auf einen Bundeshaushalt einigen können. Experten befürchten, dass kein Ende in Sicht ist und der Shutdown möglicherweise noch viele Wochen dauern könnte. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Die Auswirkungen sind enorm: Regierungsmitarbeiter erhalten kein Gehalt, und rund 670.000 wurden in den unbezahlten Urlaub geschickt. Weitere 730.000 arbeiten ohne Bezahlung. Foto: IMAGO/MediaPunch Während Trump und die Kongressmitglieder ihr Gehalt weiterhin beziehen, kämpfen viele Regierungsmitarbeiter mit finanzieller Unsicherheit. Restaurants und Airlines in Washington bieten Rabatte und Mahlzeiten an, um die wirtschaftliche Not der Beschäftigten zu lindern. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Der Shutdown trifft die US-Wirtschaft schwer. Behörden vergeben keine neuen Aufträge, was auch die Privatwirtschaft belastet. Die Kaufkraft vieler Amerikaner sinkt, da Millionen Menschen ihre Ausgaben zurückfahren müssen. Schätzungen zufolge könnte der Shutdown bei einer Dauer von vier bis acht Wochen der Wirtschaft zwischen sieben und 14 Milliarden Dollar kosten. Foto: IMAGO/MiS Besonders dramatisch sind die Folgen für die Bevölkerung. Millionen Menschen, die staatliche Lebensmittelhilfen über das Snap-Programm beziehen, stehen vor dem Ausfall ihrer monatlichen Unterstützung. Eine Bundesrichterin hat die Trump-Regierung zwar angehalten, die Hilfen vorübergehend aufrechtzuerhalten, doch die Unsicherheit bleibt. Foto: IMAGO/SOPA Images Auch Touristen leiden: Verspätungen und Ausfälle im Flugverkehr sowie geschlossene Museen wie die Smithsonian Institution machen den Aufenthalt schwieriger. Foto: IMAGO / Xinhua Die politische Stimmung ist angespannt. Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Amerikaner die Republikaner für die Haushaltsblockade verantwortlich macht. Die jüngsten Wahlergebnisse deuten darauf hin, dass die Demokraten davon profitieren. SO hat zuletzt der Demokrat Zohran Mamdani die New York-Wahlen gewonnen. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

