USA im Shutdown: Trump feuert 4.000 Beamte

Seit dem 1. Oktober steckt die US-Regierung im Shutdown. Ohne Einigung im Haushaltsstreit fließt kaum noch Geld, außer für das Allernötigste. Hunderttausende Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind beurlaubt, viele Behörden arbeiten nur noch im Notbetrieb.

Doch nun eskaliert die Situation: Die Regierung unter Donald Trump hat mit Massenentlassungen begonnen. Mehr als 4.000 Bundesbeamte verlieren ihre Jobs, inmitten eines politischen Machtkampfs zwischen Republikanern und Demokraten.

+++ Auch spannend: Nahost-Ticker: Alle lebenden Geiseln frei ++ Security muss während Trump-Rede eingreifen +++

Beamte als Druckmittel im Haushaltsstreit