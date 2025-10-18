  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. Ist Trump zu alt für seinen Job? Dieses Video sorgte für Aufsehen!

Veröffentlicht inPolitik

Ist Trump zu alt für seinen Job? Dieses Video sorgte für Aufsehen!

von Yury Malakhov

Ein neues Video entfachte eine Diskussion über die Einführung der Altersgrenze für Politiker. Doch so leicht lassen sie sich nicht berenten.

Alter ist nur eine Zahl: Darum werden alte Politiker in den USA den Ton angeben
© imago images/UPI Photo

Ist die USA unter Trump ein faschistisches Land?

Im Alter, in dem andere längst in der Rente sind, ihren Garten zu pflegen oder ihre Enkelkinder zum Spielplatz zu begleiten, machen sie – der US-Präsident Donald Trump und die Senatsmitglieder – große Politik. Fast doppelt so alt wie ein US-Durchschnittsbürger geben sie den Ton im Land an, obwohl manchen schon das Laufen schwerfällt. Bürger fordern eine Altersgrenze für Spitzenpolitiker – doch das Gesetz versperrt den Jüngeren den Weg. Mehr dazu in der Galerie.

Schon gelesen? ++USA im Shutdown: Trump feuert 4.000 Beamte++

Darum werden wir Trump und die US-Elite wohl nie als Rentner erleben:

Dieses Video sorgte für Aufsehen
Ein Video von Huffpost zeigt den republikanischen US-Senator Mitch McConnell (am Rednerpult) unterwegs im Kapitolflur. Als eine Journalistin ihm eine Frage zu den Einsätzen der US-Abschiebebehörde stellt, stürzt er auf den Boden. Foto: imago images/UPI Photo
So alt ist die US-Elite
Laut USA Today Sports erreichte das Durchschnittsalter für US-Senatoren seinen Höchstwert von 65 Jahren. Die US-Bürger sind im Schnitt über 25 Jahre jünger. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Niedrige Vertrauenswerte für betagte Politiker
Bereits zur Amtszeit von Joe Biden gab es Streit über die Einführung der Altersgrenze für Spitzenpolitiker. Laut einer Befragung des Forschungszentrums Pew hatten nur 21% der Amerikaner Vertrauen in Bidens geistige Fähigkeiten – bei Trump waren es 38%. Foto: imago images/ZUMA Wire
Mehrheit der US-Bürger für Altersgrenze für Politiker
Knapp 80% der US-Bürger sprechen sich für die Einführung der Altersgrenze für Spitzenpolitiker – auch für den Präsidenten – aus. Foto: IMAGO/USA TODAY Network
Kein Fall von Altersdiskriminierung
Das Argument, die Einführung der Altersobergrenze sei ein Fall von Altersdiskriminierung, hat laut Experten keinen Halt, denn die US-Verfassung schreibt ein Mindestalter von 30 Jahren für Senatoren und 35 Jahren für Präsidenten vor. Foto: IMAGO/ABACAPRESS
Keine Altersgrenze in Sicht
Die Einführung einer maximalen Altersgrenze würde eine Verfassungsänderung erfordern, die in der Regel eine Zweidrittelmehrheit im Senat sowie die Unterstützung von drei viertel der Bundesstaaten benötigt – was unter den derzeitigen Umständen eine fast unüberwindbare Hürde darstellt. Foto: IMAGO/MediaPunch

Auch spannend:

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >>

An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung