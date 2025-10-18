Ist Trump zu alt für seinen Job? Dieses Video sorgte für Aufsehen!

Ein neues Video entfachte eine Diskussion über die Einführung der Altersgrenze für Politiker. Doch so leicht lassen sie sich nicht berenten.
Im Alter, in dem andere längst in der Rente sind, ihren Garten zu pflegen oder ihre Enkelkinder zum Spielplatz zu begleiten, machen sie – der US-Präsident Donald Trump und die Senatsmitglieder – große Politik. Fast doppelt so alt wie ein US-Durchschnittsbürger geben sie den Ton im Land an, obwohl manchen schon das Laufen schwerfällt. Bürger fordern eine Altersgrenze für Spitzenpolitiker – doch das Gesetz versperrt den Jüngeren den Weg. Mehr dazu in der Galerie.