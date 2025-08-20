Trump lässt USA-Preise explodieren! DIESE Lebensmittel trifft es besonders

Die Gemüsepreise in den USA schießen in die Höhe, ein Anstieg um fast 40 Prozent innerhalb eines Jahres. Dahinter stecken nicht nur wetterbedingte Ernteausfälle, sondern auch die strikte Einwanderungspolitik von Donald Trump. Viele Erntehelfer meiden ihre Jobs aus Angst vor Abschiebung, was die Lage in der Landwirtschaft weiter verschärft. Die Folge: steigende Kosten, die bald auch Verbraucher deutlich spüren könnten.
++
Auch interessant: Trumps Millionen-Vision: DIESES neue Prestigeprojekt sorgt für Wut und Spott ++ In den USA explodieren die Preise für frisches und getrocknetes Gemüse. Laut Daten des US-Arbeitsministeriums stiegen die Großhandelspreise im Juli um fast 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es handelt sich um den höchsten Preisanstieg in einem Sommermonat seit fast hundert Jahren, wie die Nachrichtenseite „Today“ berichtet. Foto: IMAGO/Levine-Roberts Eine offene Frage bleibt, wie sehr Trumps Politik zur aktuellen Situation beiträgt. Arbeitskräftemangel, wetterbedingte Ernteausfälle und Zölle sind nur einige der Faktoren, die die Preise in die Höhe treiben. Besonders betroffen scheint die Landwirtschaft, die auf Arbeitsmigranten angewiesen ist. Viele Erntehelfer meiden ihre Jobs aus Angst vor Abschiebung bei den verstärkten Razzien der Trump-Regierung. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Präsident Trump verschärfte seit Juni erneut seinen Kurs gegen Migranten. Razzien in der Landwirtschaft sowie in Hotellerie und Gastronomie schrecken viele Arbeitskräfte ab. Foto: IMAGO/SNA Zwar kündigte Trump an, in bestimmten Branchen Pausen bei den Festnahmen zu erwägen, doch die Unsicherheit bleibt groß. Das führt nicht nur zu Ernteausfällen, sondern treibt auch die Inlandspreise für Lebensmittel. Hinzu kommen Zölle auf importierte Produkte, die ebenfalls Druck auf die Märkte ausüben. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Die Preissteigerungen betreffen jedoch nicht nur Gemüse. Rindfleisch zeigt ein ähnliches Bild: Hackfleisch erreichte im Juli einen Rekordpreis von 6,12 Dollar pro Pfund, ein Anstieg um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch Steaks wurden teurer. Experten sehen darin ein klares Indiz, dass die Lebenshaltungskosten weiterhin steigen und alltägliche Ausgaben die Haushalte belasten. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire NBC-Wirtschaftskorrespondentin Christine Romans betont, dass sich die gestiegenen Preise über kurz oder lang in den Regalen der Supermärkte bemerkbar machen werden. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Gemüse sei ein unverzichtbarer Bestandteil der Ernährung und könne kaum ersetzt werden. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Supermärkte versuchen zwar, den Druck durch interne Kosteneinsparungen abzufangen, doch sei dies nur begrenzt möglich. Foto: IMAGO/Depositphotos
Mehr News: