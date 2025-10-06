  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. Zurück zur Kohle: Trumps Klimaleugnung nimmt Fahrt auf!

Veröffentlicht inPolitik

Zurück zur Kohle: Trumps Klimaleugnung nimmt Fahrt auf!

von Yury Malakhov

Trump braucht mehr Energie – und will die verkümmerte US-Kohleindustrie auf die Beine stellen. Wirtschaftsexperten erwarten ein Fiasko.

Trump will die US-Kohleindustrie wiederbeleben.
© IMAGO/Middle East Images

Neues Gesetz: So zerstört Trump den Klimaschutz

Wer den Ausbau von Windkraftanlagen für einen Fehler hält, ist in der Regel dazu geneigt, fossile Brennstoffe wie Kohle als umweltfreundliche und zukunftsfähige Energiequelle zu betrachten. US-Präsident Donald Trump will die Kohleindustrie, die seit Jahrzehnten an Wert und Bedarf verliert, wieder aufblühen lassen – ungeachtet der Kosten und Konsequenzen. Was er bereits dafür getan hat und was noch kommt, erfährst du in der Galerie.

Schon gelesen? ++Trump postet verstörendes Video: Hier schleicht der „Sensenmann“++

So will Trump die US-Kohleindustrie auf Vordermann bringen:

Trump scheut für sein Vorhaben keine Kosten und Mühen.
Laut US-Innenminister Doug Burgum sollen 625 Millionen Dollar sowie 5,3 Millionen Hektar bundeseigenes Land für die Verpachtung zum Kohleabbau freigegeben werden – das ist mehr als die Fläche Niedersachsens! Foto: IMAGO/Middle East Images
US-Kohleindustrie seit Jahren im Verfall begriffen
Laut Angaben der Energy Information Administration (EIA) hat sich die Kohleproduktion in den letzten 15 Jahren halbiert. Die Zahl der Beschäftigten in der Kohleindustrie ist ebenfalls massiv zurückgegangen: von 70.000 auf 40.000. Foto: imago/ZUMA Press
Darum braucht Trump Kohleenergie
Die erzeugte Energie soll den Strombedarf von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz decken, so der Energieminister Chris Wright. Dafür sei die Stilllegung der meisten Kohlekraftwerke des Landes verschoben worden. Foto: IMAGO/ANP
Behördlicher Sprachgebrauch wird zensiert
Worte wie „Klimawandel“ und „Emissionen“ werden in künftigen Berichten des US-Energieministeriums seltener auftauchen. „Bitte stellen Sie sicher, dass jedes Mitglied Ihres Teams weiß, dass dies die neueste Liste mit zu vermeidenden Wörtern ist“, hieß es in einer Mitteilung. Foto: IMAGO/NurPhoto
Schwere gesundheitliche Folgen
Laut einer Studie der Energie-Denkfabrik RMI soll der Anstieg von Kohle-Emissionen dem US-Gesundheitssystem Milliarden US-Dollar kosten – durch häufigere Besuche in der Notaufnahme, Herzkreislauf-Erkrankungen und Asthmaanfälle. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Trumps Steuergesetz soll US-Kohleindustrie konkurrenzfähig machen
Laut dem neuen Steuergesetz werden die Lizenzgebühren für den Kohlebergbau von 12,5 Prozent auf 7 Prozent gesenkt. So sollen US-Kohleproduzenten auf den Weltmärkten wettbewerbsfähig werden. Foto: imago/Danita Delimont
Experten bleiben skeptisch
Frank Holmes, Chef von U.S. Global Investors, erklärt, Trumps Maßnahmen würden nur einen kurzfristigen Aufschwung der Kohleindustrie bewirken: „Aber auf lange Sicht ist das Schicksal der Kohle besiegelt.“ Foto: imago images / Danita Delimont

Auch spannend:

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >>

An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung