Zurück zur Kohle: Trumps Klimaleugnung nimmt Fahrt auf!

Ausbau von Windkraftanlagen für einen Fehler hält, ist in der Regel dazu geneigt, fossile Brennstoffe wie Kohle als umweltfreundliche und zukunftsfähige Energiequelle zu betrachten. US-Präsident Donald Trump will die Kohleindustrie, die seit Jahrzehnten an Wert und Bedarf verliert, wieder aufblühen lassen – ungeachtet der Kosten und Konsequenzen. Was er bereits dafür getan hat und was noch kommt, erfährst du in der Galerie.
So will Trump die US-Kohleindustrie auf Vordermann bringen: Laut US-Innenminister Doug Burgum sollen 625 Millionen Dollar sowie 5,3 Millionen Hektar bundeseigenes Land für die Verpachtung zum Kohleabbau freigegeben werden – das ist mehr als die Fläche Niedersachsens! Foto: IMAGO/Middle East Images Laut Angaben der Energy Information Administration (EIA) hat sich die Kohleproduktion in den letzten 15 Jahren halbiert. Die Zahl der Beschäftigten in der Kohleindustrie ist ebenfalls massiv zurückgegangen: von 70.000 auf 40.000. Foto: imago/ZUMA Press Die erzeugte Energie soll den Strombedarf von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz decken, so der Energieminister Chris Wright. Dafür sei die Stilllegung der meisten Kohlekraftwerke des Landes verschoben worden. Foto: IMAGO/ANP Worte wie „Klimawandel" und „Emissionen" werden in künftigen Berichten des US-Energieministeriums seltener auftauchen. „Bitte stellen Sie sicher, dass jedes Mitglied Ihres Teams weiß, dass dies die neueste Liste mit zu vermeidenden Wörtern ist", hieß es in einer Mitteilung. Foto: IMAGO/NurPhoto Laut einer Studie der Energie-Denkfabrik RMI soll der Anstieg von Kohle-Emissionen dem US-Gesundheitssystem Milliarden US-Dollar kosten – durch häufigere Besuche in der Notaufnahme, Herzkreislauf-Erkrankungen und Asthmaanfälle. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Laut dem neuen Steuergesetz werden die Lizenzgebühren für den Kohlebergbau von 12,5 Prozent auf 7 Prozent gesenkt. So sollen US-Kohleproduzenten auf den Weltmärkten wettbewerbsfähig werden. Foto: imago/Danita Delimont Frank Holmes, Chef von U.S. Global Investors, erklärt, Trumps Maßnahmen würden nur einen kurzfristigen Aufschwung der Kohleindustrie bewirken: „Aber auf lange Sicht ist das Schicksal der Kohle besiegelt." Foto: imago images / Danita Delimont
