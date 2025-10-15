  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. Wird Argentinien zu Trumps Kolonie? 20 Mrd. Dollar-Deal in Sicht

Veröffentlicht inPolitik

Wird Argentinien zu Trumps Kolonie? 20 Mrd. Dollar-Deal in Sicht

von Yury Malakhov

Argentinien steckt in einer Wirtschaftskrise. Trump nutzt die Situation geschickt aus, um seinen Vertrauensmann an der Macht zu halten.

Trump knüpft Finanzhilfe für Argentinien an Wahlerfolg von Präsident Milei
© IMAGO/UPI Photo

Ist die USA unter Trump ein faschistisches Land?

Argentinien steht vor einem wirtschaftlichen GAU. Der 2023 gewählte Präsident Javier Milei griff zu harten Reformen, um die Hyperinflation im Land zu stoppen. Nach der letzten Niederlage seiner Partei in der Provinz Buenos Aires droht jedoch der Peso-Kurs wieder einzustürzen – es sei denn, die argentinische Wirtschaft bekommt eine Finanzspritze von mehreren Milliarden Dollar. US-Präsident Donald Trump hat sich beim letzten Treffen mit Milei bereit erklärt, seinem argentinischen Partner aus der Patsche zu helfen – allerdings nur unter gewissen Bedingungen. Mehr dazu in der Galerie.

Schon gelesen? ++Eigene Wähler fühlen sich von Trump hintergangen – „Verrat“++

So setzt Trump auf den Wahlsieg seines „Lieblingspräsidenten“:

US-Hilfen nur bei Mileis Wahlsieg
Trump hat seine Finanzhilfen an Mileis Wahlsieg bei den Parlamentswahlen im Oktober geknüpft: „Wenn Milei nicht gewinnt, werden wir nicht großzügig mit Argentinien sein“, sagte Trump bei einem Treffen mit dem argentinischen Staatschef im Weißen Haus. Foto: IMAGO/UPI Photo
Auch das Freihandelsabkommen steht auf der Kippe
In puncto Freihandelsabkommen mit Argentinien wolle Trump „keine Zeit verschwenden“. „Wir möchten Argentinien helfen“, erklärte Trump, „wenn er gewinnt, bleiben wir bei ihm. Und wenn er nicht gewinnt, sind wir weg.“ Foto: IMAGO/ABACAPRESS
20 Milliarden US-Dollar auf dem Spiel
US-Finanzminister Scott Bessent stellte einen Währungstausch in Aussicht, bei dem 20 Milliarden US-Dollar gegen die gleiche Menge von argentinischen Pesos gewechselt werden soll. Der Tausch soll der argentinischen Wirtschaft durch den Zufluss stabiler US-Währung helfen. Foto: IMAGO/TT
Unruhe an den Finanzmärkten
Das Vorhaben des US-Präsidenten, statt Vertrauen zu spenden, stiftete Verunsicherung an den argentinischen Finanzmärkten. Der Leitindex der Börse in Buenos Aires drehte ins Minus und verlor rund zwei Prozent. Foto: IMAGO/NurPhoto
Darum ist Milei auf Trumps Finanzhilfe angewiesen
Die Finanzspritze aus den USA könnte für Milei die Abwendung der drohenden Wirtschaftskrise – und damit auch den Wahlsieg bei den kommenden Parlamentswahlen – bedeuten. Foto: IMAGO/Aton Chile
Geldverschwendung mitten im Shutdown
Demokraten kritisieren Trump für horrende Auslandsausgaben trotz der Ebbe im eigenen Haushalt. Doch Trump ist kein Dollar zu viel, um seinen „Lieblingspräsidenten“, wie er Milei einmal nannte, zu unterstützen. Foto: IMAGO/UPI Photo

Auch spannend:

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >>

An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung