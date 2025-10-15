Wird Argentinien zu Trumps Kolonie? 20 Mrd. Dollar-Deal in Sicht

Argentinien steckt in einer Wirtschaftskrise. Trump nutzt die Situation geschickt aus, um seinen Vertrauensmann an der Macht zu halten.
Argentinien steht vor einem wirtschaftlichen GAU. Der 2023 gewählte Präsident Javier Milei griff zu harten Reformen, um die Hyperinflation im Land zu stoppen. Nach der letzten Niederlage seiner Partei in der Provinz Buenos Aires droht jedoch der Peso-Kurs wieder einzustürzen – es sei denn, die argentinische Wirtschaft bekommt eine Finanzspritze von mehreren Milliarden Dollar. US-Präsident Donald Trump hat sich beim letzten Treffen mit Milei bereit erklärt, seinem argentinischen Partner aus der Patsche zu helfen – allerdings nur unter gewissen Bedingungen. Mehr dazu in der Galerie.