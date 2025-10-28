Trumps Gesundheit erneut im Fokus: „Ich habe ein MRT gemacht“

US-Präsident Donald Trump sorgt erneut für Gesprächsstoff – diesmal wegen seines Gesundheitszustands. Der 79-Jährige verriet an Bord der Air Force One, er habe sich kürzlich einer MRT-Untersuchung unterzogen. „Ich habe ein MRT gemacht. Es war perfekt“, prahlte Trump vor mitreisenden Journalisten. Warum der Präsident untersucht wurde, sagte er allerdings nicht. Das berichtet ntv.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Schmutziger Macht-Trick wäre bei der Wahl 2028 möglich – Trump beteuert: „Würde es nicht tun“ +++

Mit einer Magnetresonanztomographie lassen sich Krankheiten wie Tumore, Schlaganfälle oder Entzündungen erkennen. Doch Trump gab sich gelassen. Sein Arzt habe ihm bescheinigt, sein Bericht sei „einer der besten Berichte, die sie je gesehen haben“ – vor allem für sein Alter.

Trump prahlt mit seiner Gesundheit

Schon vor zwei Wochen hatte sich Trump einem umfassenden Gesundheitscheck unterzogen. Das war bereits die zweite große Untersuchung seit seinem Amtsantritt vor neun Monaten. Normalerweise genügt eine pro Jahr, doch Trump scheint besonderen Wert auf seine Fitness zu legen.

Weitere Nachrichten:

Der wiederholte Check heizte Spekulationen an. Beobachter vermuten, der Präsident könnte gesundheitliche Probleme verschweigen. Arzt Sean Barbabella erklärte dagegen, Trump befinde sich in „ausgezeichneter“ Verfassung. Laut Weißem Haus leidet der Republikaner allerdings unter einer chronischen Venenschwäche. Es gebe aber „keine Hinweise auf eine tiefe Venenthrombose oder arterielle Erkrankungen“, hieß es aus Washington.

Blaue Flecken sorgten für Irritationen

Auf Fotos und Videos zeigten sich zuletzt immer wieder große blaue Flecken auf Trumps Händen, die offenbar mit Schminke kaschiert wurden. Auch seine Fußgelenke wirkten geschwollen. Trotzdem gibt sich Trump kämpferisch. Im Wahlkampf hatte er seinen Vorgänger Joe Biden regelmäßig als gebrechlich und schläfrig verspottet – im Gegensatz zu sich selbst.

Der 79-jährige Republikaner war im Januar als ältester Präsident der US-Geschichte vereidigt worden. Nun mehren sich Fragen nach seiner wahren Verfassung. Trump aber präsentiert sich weiter als stark, vital und unerschütterlich.