Trump will Stärke zeigen – und trifft ausgerechnet ins eigene Herz

Wenn Donald Trump etwas so richtig wichtig ist, dann ist das der Nationalstolz der USA. Schließlich will er Amerika „great again“ machen. Dazu gehören protzige Geburtstagsparaden des Staatsoberhaupts, millionenteure Ballsäle im Weißen Haus und, natürlich, der richtige Umgang mit der US-amerikanischen Flagge. Eine Schande, wie mit der in letzter Zeit umgegangen wird, findet Trump.

Dagegen will er sich nun einsetzen. Das Nationalsymbol vor „Entweihung“ schützen. Dabei zielt er vor allem auf das Verbrennen der Flagge ab, das, so das Weiße Haus, vor allem bei Protesten gegen Trumps Abschiebepolitik in Los Angeles vergangenen Juni passiert sei. Dabei holt Trump ungewollt zum Rundumschlag gegen die amerikanischen Patrioten aus – seine eigenen Wähler also.

Patriotismus auf Rezept: Trump will Flaggen-Sünder jagen

„Stars and Stripes“, wie sie offiziell heißt, ist längst zum Modeaccessoire geworden. Vor allem in den 2010er Jahren tauchte die US-Flagge längst nicht nur an Fahnenmasten und auf der Brust dekorierter Offiziere auf, sie landete auch auf Bettwäsche und Taschen von Teenagern, auch in Deutschland, meist unabhängig der politischen Ausrichtung.

Was für Teenies gut ist, kann für MAGA-Anhänger kaum schlecht sein. So schmücken in Trump-Supporter-Kreisen grimmige Adler und Löwen T-Shirts, ihr Fell respektive Federn in den Farben der US-amerikanischen Flagge. Es wehen große Fahnen, die Stars and Stripes aufgreifen, aber in anderen Farben und mit Sprüchen verziert, beispielsweise „Trump! Keep America safe!“. Doch genau das soll jetzt geahndet werden.

Das Ende für Stars and Stripes?

Das Weiße Haus veröffentlichte Ende August, dass Trump „eine Executive Order unterzeichnet“ habe, um „der amerikanischen Flagge ihren Respekt, ihren Stolz und ihre Heiligkeit zurückzugeben und diejenigen, die dieses Symbol unserer Freiheit, Identität und Stärke entweihen, im größtmöglichen Umfang strafrechtlich zu verfolgen“. Der Generalstaatsanwalt wird angewiesen, Fälle von Flaggenschändung, die gegen staatliche oder lokale Gesetze verstoßen, hart zu ahnden.

Da gibt es gewiss einiges zu tun, denn das amerikanische Gesetz schreibt im „Flag Code“ nicht nur fest, dass die Flagge nicht auf Vorhängen, Kleidung und Bettwäsche gedruckt sein darf, sondern auch, dass keine Buchstaben, Wörter, Figuren oder Bilder darauf sein dürfen. Alles Lieblingselemente der MAGA-Bewegung.

Bislang ist der Flag Code, obwohl Teil des US-amerikanischen Gesetzes, nicht strafrechtlich bindend. Wenn Trump dies nun versucht zu ändern, müssten konsequent alle Regeln eingehalten werden, nicht nur das Verbot zur Flaggenverbrennung.

Das Weiße Haus kündigte an, wer gegen die Gesetze verstößt, dem sollen beispielsweise Aufenthaltsgenehmigungen oder Einbürgerungsverfahren verweigert werden können.