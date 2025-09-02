Trump vs. Briefwahl: Darum will er die Stimmabgabe per Post abschaffen

Alle wollen spielen, niemand will verlieren – auch nicht der US-Präsident Donald Trump. Seit seiner Wahlniederlage im Jahr 2020 gegen den Demokraten Joe Biden will er sich gegen ein neues Fiasko versichern- und dafür die Briefwahl abschaffen. Was ihm ein Ausschluss von Briefwählern bescheren könnte, erfährst du in dieser Fotostrecke.

Darum will Trump der Briefwahl den Garaus machen:

Trump schob die Schuld für seine Wahlniederlage gegen Biden unter anderem auf die Verbreitung der Briefwahl ab. Er nannte die Stimmabgabe per Post „gefährlich“ und meinte, dabei sei ein Wahlbetrug im Spiel.

Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Auf seiner Plattform Truth Social verkündete Trump, er werde „eine Bewegung anführen“, um die Briefwahl zu beenden. Er nannte sie “ungenau, sehr teuer, und ernsthaft kontrovers.“ Foto: imago images/ZUMA Press Der US-Präsident will ein Dekret erlassen, wonach bei jeder Stimmabgabe ein Ausweis vorgelegt werden müsse. Die Briefwahl selbst soll nur “für Schwerstkranke und Militärangehörige in weit entfernten Gebieten” vorbehalten bleiben. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Mit seinem Kriegszug gegen die Briefwahl geht Trump gegen die US-Verfassung. Diese verhindert, dass ein Präsident das Wahlsystem verändern kann. Foto: IMAGO/MediaPunch Durch eine Abschaffung der Stimmabgabe per Post würden die Demokraten einen beachtlichen Stimmenanteil verlieren. 37 Prozent von ihnen haben bei der Präsidentschaftswahl 2024 per Brief gewählt, aber nur knapp ein Viertel der Republikaner. Foto: IMAGO/Revierfoto Laut einem Experteninterview mit dem Spiegel hat Trump 2020 nur deswegen verloren, weil die Mehrheit der Menschen ihn nicht als Präsident wollte – vor allem jene, für die die Briefwahl die einzige Möglichkeit war, ihr Stimmrecht auszuüben, z.B. Schwerkranke. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

