Unruhe im eigenen Land: Trump lässt noch mehr Truppen aufmarschieren

US-Präsident Donald Trump lässt hunderte Nationalgardisten durch Washington patrouillieren. Die demokratisch geführte Stadtverwaltung lehnt das entschieden ab. Trotzdem soll die Zahl der Truppen in der Hauptstadt weiter steigen. Zuerst hat ntv berichtet.

Auf Bitten von Trump entsenden Gouverneure aus West Virginia und South Carolina zusätzliche Soldaten. West Virginia stellt 300 bis 400 Nationalgardisten, South Carolina 200. Offiziell sollen sie die öffentliche Sicherheit stärken. Insgesamt wächst das Kontingent auf mehr als 800 Nationalgardisten an.

Trump beklagt angebliche Obdachlosigkeit und Kriminalität

Trump erklärte per Dekret, er mobilisiere Soldaten und übernehme die Polizeibehörde Washingtons. Als Grund nannte er einen Notstand bei Kriminalität und Obdachlosigkeit. Zahlen des Justizministeriums widersprechen jedoch: Die Gewaltkriminalität sank 2024 auf ein 30-Jahres-Tief. Beobachter vermuten, Trump wolle Stärke zeigen und innenpolitische Krisen überschatten.

Im Zentrum der Maßnahmen stehen Migranten ohne gültige Dokumente sowie Obdachlose. Die Stadtverwaltung reagierte juristisch. Der Generalstaatsanwalt klagte gegen die Übernahme der Polizei durch die Bundesregierung. Schließlich einigten sich beide Seiten: Die von Bürgermeisterin Muriel Bowser ernannte Polizeichefin behält ihr Amt.

Ein Sprecher des Weißen Hauses betonte, die Nationalgarde solle „Bundeseigentum schützen, ein sicheres Umfeld für Polizeibeamte schaffen und eine sichtbare Präsenz zur Abschreckung von Verbrechen gewährleisten“. Trump deutete ähnliche Maßnahmen in anderen demokratisch regierten Städten an. Bereits im Juni entsandte er Soldaten gegen den Willen Kaliforniens nach Los Angeles.

Bundesrichter untersucht Einsatz

Damit versucht Trump, die Befugnisse des Präsidenten deutlich auszuweiten. Der rechtliche Rahmen ist jedoch umstritten. Ein Bundesrichter wird in den kommenden Wochen über die Rechtmäßigkeit dieses Einsatzes entscheiden. Für viele Beobachter steht Washington derzeit exemplarisch für Trumps politischen Kurs.

