Sabotage bei Donald Trump? Übler Verdacht steht im Raum

Donald Trump erhebt nach seinem Auftritt bei den Vereinten Nationen schwere Vorwürfe. Drei Zwischenfälle, darunter eine defekte Rolltreppe und ein ausgefallener Teleprompter, wertet er als „dreifache Sabotage“. Trump fordert nun eine Untersuchung und erklärt, der Secret Service sei bereits eingeschaltet. Seine Botschaft: Das war kein Zufall, sondern Absicht.

Trump: Rolltreppe versagt bei UN

Donald Trump sorgte nach seinem Auftritt bei den Vereinten Nationen in New York mit scharfen Vorwürfen für Schlagzeilen. Auf Truth Social berichtete er von drei Vorfällen, die er als „dreifache Sabotage“ bezeichnete. Zuerst sei eine Rolltreppe, die er zusammen mit Melania Trump betrat, abrupt stehengeblieben. „Es ist erstaunlich, dass Melania und ich nicht kopfüber gefallen sind“, schrieb Trump. Foto: IMAGO/NurPhoto; IMAGO/Lobeca Er verwies auf einen Artikel der London Times, in dem angebliche Scherze von UN-Mitarbeitern über defekte Rolltreppen erwähnt worden seien. „Die Leute, die das getan haben, sollten verhaftet werden!“ Foto: IMAGO/imagebroker; IMAGO/ZUMA Press Wire Doch damit nicht genug: Während seiner Rede vor einem großen Publikum und wichtigen Anführern weltweit fiel Trumps Teleprompter aus. „Der Bildschirm war pechschwarz“, erklärte er. Foto: IMAGO/Pond5 Images Trump improvisierte und hielt die Rede ohne Unterstützung, bis der Teleprompter nach 15 Minuten wieder funktionierte. „Die gute Nachricht ist, dass die Rede fantastische Kritiken bekommen hat“, schrieb er stolz. Foto: IMAGO/NurPhoto Der dritte Vorfall betraf die Tonübertragung im Saal. Laut Trump konnten die Weltführer seine Rede nur mit Dolmetscher-Kopfhörern hören, da der Ton ausgefallen sei. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire „Ich fragte Melania, wie ich mich geschlagen habe, und sie sagte: ‚Ich habe kein Wort von dir gehört.‘“ Auch diesen Vorfall ordnete Trump als Sabotage ein. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Trump kündigte an, der Generalsekretär Antonio Guterres (Bild) der Vereinten Nationen werde einen Brief erhalten. Darin fordere er eine sofortige Untersuchung aller Sicherheitsaufnahmen der Rolltreppe. Foto: IMAGO/epd Außerdem sei der Secret Service bereits involviert. „Die UN sollten sich in Grund und Boden schämen!“, erklärte Trump abschließend. Ob die UN auf diese Anschuldigungen reagieren wird, bleibt abzuwarten. Foto: IMAGO/NurPhoto

