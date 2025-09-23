Trump kämpft mit Technik-Panne während Rede – „In großen Schwierigkeiten“

Donald Trump sorgte bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung für Aufsehen, als ein technisches Problem ihn zwang, ohne Teleprompter zu sprechen. Der US-Präsident nutzte die Gelegenheit, um mit Witzen zu provozieren, während er gleichzeitig harte Kritik an den Vereinten Nationen übte.

Trump schlägt sich mit Technik herum

Donald Trump hat bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung harte Kritik an den Vereinten Nationen geübt. „Die Vereinten Nationen haben ein so enormes Potenzial, aber sie kommen nicht annähernd an dieses Potenzial heran", sagte Trump vor über 140 Staats- und Regierungschefs in New York. Er warf der UN vor, als Friedensstifterin versagt zu haben und „nur leere Worte" zu liefern. Trump behauptete außerdem, seit seinem Amtsantritt sieben Kriege beendet zu haben, ohne dass die UN in einem dieser Fälle geholfen habe. Technische Probleme prägten den Beginn seiner Rede. Wegen eines nicht funktionierenden Teleprompters musste Trump ohne Hilfsmittel sprechen. „Wer auch immer diesen Teleprompter bedient, steckt in großen Schwierigkeiten", witzelte er. Auch über eine defekte Rolltreppe im UN-Hauptquartier beschwerte sich Trump. „Wenn die First Lady nicht so gut in Form wäre, wäre sie gefallen, aber sie ist in Form. Wir sind beide in Form", fügte er hinzu und provozierte weitere Lacher. Trump nutzte die Bühne, um auch den Klimawandel erneut anzuzweifeln. „Der Klimawandel – das ist der weltweit größte Betrug aller Zeiten", behauptete er. Er bezeichnete den CO2-Fußabdruck, eine weltweit gebräuchliche Maßeinheit, als eine „Lüge von Menschen mit bösen Absichten". Der US-Präsident setzte sich stattdessen für eine massive Ausweitung der Öl- und Gasförderung in den USA ein. Zugleich kündigte Trump eine internationale Initiative gegen biologische Waffen an: „Meine Regierung wird eine internationale Initiative zur Durchsetzung der Biowaffenkonvention anführen." Er wolle ein verlässliches KI-Verifizierungssystem entwickeln, um das Vertrauen in die Maßnahmen zu stärken, und hoffe dabei auf eine konstruktive Rolle der Vereinten Nationen. Details zu dieser Initiative blieb er jedoch schuldig. Trumps Rede machte deutlich, wie stark er die UN infrage stellt und gleichzeitig seine amerikanischen Interessen in den Fokus rückt.

