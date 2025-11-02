Trump überspannt den Bogen – haben die Amerikaner jetzt endgültig genug?

Eine neue Umfrage zeigt, dass eine Mehrheit der Amerikaner unzufrieden mit US-Präsident Donald Trump ist. Laut der „Washington Post“ lehnen 59 Prozent seine Arbeit ab, während 41 Prozent sie gutheißen. So niedrige Zustimmungswerte hatte Trump zuletzt nach dem Sturm auf das Kapitol im Januar 2021. Damals hatte er seine Anhänger bestärkt, das Capitol zu stürmen, weil Joe Biden die Wahl gewonnen hatte.

Die stärkste Ablehnung erfährt Trump wegen seines Umgangs mit der Macht seines Amtes. 64 Prozent der Befragten finden, er gehe „zu weit, wenn er versucht, die Macht des Präsidentenamtes auszuweiten“. Diese Haltung zeigt, dass viele Amerikaner Trumps Regierungsstil als übergriffig empfinden.

Republikaner stehen weiter hinter Trump

Unter Republikanern bleibt Trump jedoch äußerst populär. 86 Prozent seiner Parteianhänger unterstützen ihn weiterhin, trotz der allgemeinen Kritik. Bei den Demokraten ist das Bild gegenteilig: 95 Prozent lehnen ihn strikt ab. Diese starke Polarisierung prägt die politische Landschaft der USA seit Jahren.

Auch bei unabhängigen Wählern schneidet Trump schlecht ab. Nur 30 Prozent bewerten seine Arbeit positiv, während 69 Prozent unzufrieden sind. Damit verliert Trump in einer Wählergruppe an Rückhalt, die für künftige Wahlen entscheidend sein könnte. Die Daten stammen aus einer Ipsos-Umfrage, die im Auftrag der „Washington Post“ und von ABC News zwischen dem 24. und 28. Oktober 2025 durchgeführt wurde.

US-Präsident schockiert mit Machtgier

Trotz der Kritik fährt Trump weiter seinen harten Kurs in der US-Politik. Seine Unterstützer sehen in ihm weiterhin einen Kämpfer gegen das Establishment, während seine Gegner ihn als Gefahr für die Demokratie betrachten.

Er greift weiterhin die US-amerikanische Gewaltenteilung und die unabhängigen Medien an. Trumps Einfluss spaltet das Land – und bestimmt nach wie vor die politische Debatte.