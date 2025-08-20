Sechs Kriege in sechs Monaten – das hat Trump wirklich erzielt

Donald Trump inszeniert sich gerne als Friedensstifter auf globaler Bühne. Beim Ukraine-Gipfel in Washington prahlte er, „sechs Kriege in sechs Monaten“ beendet zu haben, und das angeblich sogar ohne Waffenruhen. Doch ein genauer Blick auf Trumps vermeintliche Erfolge zeigt, dass nachhaltige Konfliktlösungen oft ausblieben. Ein Überblick über die Realität hinter den großen Worten.
Auch interessant: Donald Trump im Aufwind: SO hat er Milliarden erwirtschaftet ++ Trump: Friedensstifter oder Selbstinszenierung? US-Präsident Donald Trump präsentierte sich beim Ukraine-Gipfel in Washington erneut als „Friedensstifter“. Dabei stellte er die provokante Behauptung auf, „sechs Kriege in sechs Monaten“ beendet zu haben – und das, so betonte er, ohne vorausgehende Waffenruhe. Foto: IMAGO/Agencia EFE Diese Aussage brachte er ins Gespräch, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dazu zu bewegen, direkt mit Wladimir Putin zu verhandeln. Eine Waffenruhe sei aus seiner Sicht nicht erforderlich, um den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland zu lösen. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Doch wie viel Wahrheit steckt hinter Trumps Angaben? Tatsächlich spielt er in einigen Konflikten eine Rolle, wie etwa im Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan oder im Streit zwischen Iran und Israel. Doch seine Errungenschaften halten bei genauer Betrachtung nicht immer, was sie versprechen. Foto: IMAGO/Middle East Images Trump behauptet, durch Vermittlungen einen Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan verhindert zu haben. Doch Neu-Delhi weist diese Darstellung zurück. Ähnlich ist es im Fall Iran-Israel: Zwar hatte Trumps Druck auf Teheran Einfluss, doch ein echter Frieden ist in weiter Ferne. Stattdessen bleibt die Lage angespannt, und Israel hält sich erneute Angriffe offen. Foto: IMAGO/Middle East Images Auch bei Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo erzielte Trump Fortschritte. Ein Abkommen ermöglicht den Rückzug ruandischer Truppen. Doch die Unterstützer der M23-Rebellen haben das Abkommen nicht unterzeichnet, weshalb die Kämpfe weitergehen. Foto: IMAGO/UIG Eine ähnliche Situation gibt es in Armenien und Aserbaidschan: Trump vermittelte ein Abkommen, aber ungelöste Streitpunkte wie die Grenzfrage bleiben. Ob es langfristig Frieden bringt, bleibt unklar. Foto: imago images/ZUMA Wire In Kambodscha und Thailand vermittelte er zwar eine Waffenruhe, aber die grundlegenden Streitpunkte wurden nicht gelöst. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Der „sechste Konflikt“, den Trump angeblich beendet haben will, bleibt nebulös. Sein Team nannte auch Serbien-Kosovo und Ägypten-Äthiopien, obwohl es dort keine Kampfhandlungen gab. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Trumps Behauptung, ohne Waffenruhen auszukommen, widerspricht der Realität. Seine Abkommen bringen meist nur kurzfristige Stabilität. Für den ersehnten Ruf als Friedensstifter ist das also zu wenig. Foto: IMAGO/Panama Pictures
