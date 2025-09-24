Trump schwenkt um: DAS kann die Ukraine noch schaffen

180-Grad-Wende in Trumps Ukraine-Politik! DAS hat er dem ukrainischen Präsidenten noch nie zugetraut.
Immer, wenn es um den Frieden in der Ukraine ging, predigte der US-Präsident realistisches Denken und Kompromissbereitschaft. Noch vor wenigen Monaten war er überzeugt, dass der Kremlchef Wladimir Putin anders als mit territorialen Zugeständnissen nicht zu beschwichtigen sei. Plötzlich ist der Spieß umgedreht und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekommt volle Rückendeckung. Mehr Details in der Galerie.