  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. Trump schwenkt um: DAS kann die Ukraine noch schaffen

Veröffentlicht inPolitik

Trump schwenkt um: DAS kann die Ukraine noch schaffen

von Yury Malakhov

180-Grad-Wende in Trumps Ukraine-Politik! DAS hat er dem ukrainischen Präsidenten noch nie zugetraut.

Trump: Ukraine kann ganzes Gebiet von Russland zurückerobern.
© IMAGO/Anadolu Agency

Reden Wir Drüber: Trump-Anhänger zetteln Rachezug für Charlie Kirk an

Immer, wenn es um den Frieden in der Ukraine ging, predigte der US-Präsident realistisches Denken und Kompromissbereitschaft. Noch vor wenigen Monaten war er überzeugt, dass der Kremlchef Wladimir Putin anders als mit territorialen Zugeständnissen nicht zu beschwichtigen sei. Plötzlich ist der Spieß umgedreht und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekommt volle Rückendeckung. Mehr Details in der Galerie.

Schon gelesen? ++Nach Trump-Attentat: Verurteilung und dramatische Szenen vor Gericht++

So macht Trump wieder Hoffnung für die Ukraine:

Rückeroberung besetzter Gebiete möglich
Auf seiner Plattform “Truth Social” meinte Donald Trump, mithilfe der NATO könne die Ukraine ihr Staatsgebiet vom russischen Aggressor zurückerobern und die ursprünglichen Grenzen wiederherstellen. Foto: IMAGO/Anadolu Agency
Putin in Wirklichkeit harmlos
Laut Trump führe Putin seit dreieinhalb Jahren einen Krieg, „den eine echte Militärmacht in weniger als einer Woche hätte gewinnen können“: “Tatsächlich lässt es das Land eher wie einen zahnlosen Tiger erscheinen.” Foto: IMAGO/SNA
"Ja" zum Abschuss russischer Flugzeuge
Auf die Frage einer Journalistin, ob er der Ansicht sei, dass Nato-Staaten russische Flugzeuge bei Verletzung ihres Luftraumes abschießen sollten, antwortete Trump mit „Ja, das bin ich“. Foto: IMAGO/AAP
Frieden in der Ukraine liegt in Trumps Händen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj geht davon aus, dass nur Trump Putin zum Frieden bewegen kann: „Moskau fürchtet Amerika und schenkt ihm stets Beachtung“. Foto: IMAGO/Belga
Europa soll Druck auf Putin erhöhen
In seiner Rede vor der UN-Vollversammlung kritisierte Trump die NATO-Staaten für den Ankauf russischer Energierohstoffe und forderte einen höheren Druck auf Russland. Foto: IMAGO/News Images

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >>

An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch spannend: