DANN könnten die Waffen ruhen – Trump-Verbündeter nennt Zeitplan: „Gerechtes Ende dieses Krieges“

Das Treffen zwischen Trump und Putin blieb ohne konkretes Ergebnis. Die bilaterale Beziehung zwischen den Nationen wurde ohne Zweifel gestärkt, der eigentliche Konfliktpunkt – der Krieg in der Ukraine – rückte aber schnell in den Hintergrund. Medien und Experten sprechen von einem Schuss in den Ofen, aus den USA dringt trotzdem ein möglicher Zeitplan an die Öffentlichkeit.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Nach „produktivem“ Gipfeltreffen: Trump hat nur einen Rat an Selenskyj +++

Putin erhofft sich „Geschäfts- und pragmatische Beziehungen“ zu den USA, Trump spricht von „vertrauenswürdigen“ Gesprächen. Mit diesem Satz ließe sich das Gipfeltreffen in Alaska zusammenfassen, denn hinsichtlich des Ukraine-Krieges gelang kein wesentlicher Durchbruch.

Trump-Vertrauter sieht Chance auf schnellen Frieden

Aus Moskau hieß es am Samstag (16. August), dass ein möglicher Dreiergipfel zwischen Putin, Trump und Selenskyj nicht diskutiert wurde. Washington zeichnet unterdessen ein deutlich positiveres Bild. Trump sieht einen „Deal“ deutlich näher als vor dem Gipfel, dieser solle bei einem Treffen der drei Präsidenten abgeschlossen werden.

Weitere Nachrichten:

Auch wenn die Putin-Regierung jene Begegnung dementiert hat, einer der engsten Vertrauten des US-Präsidenten spricht jetzt sogar schon von einem Zeitplan. Im Interview mit dem Sender Fox News sprach Senator Lindsey Graham von einem möglichen Frieden noch vor Weihnachten.

„Wenn wir so ein Treffen haben, denke ich, dass es ein anständiges und gerechtes Ende dieses Krieges noch deutlich vor Weihnachten geben wird“, so der Republikaner. Dass Putin einem solchen Treffen Trumps Darstellung zufolge zugestimmt habe, sei der größte Erfolg des Treffens in Alaska.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sollte ein solches Treffen nicht stattfinden, müsse Trump die (wirtschaftlichen) Daumenschrauben wieder anziehen. In einem solchen Fall brauche es schwere Konsequenzen, die Putin und „diejenigen, die sein Öl und Gas kaufen“ treffen. (mit dpa)