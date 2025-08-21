„Alien-Briefing“ – Trump-Minister macht Ufo-Andeutung in TV-Interview

Was weiß Donald Trump über Außerirdische und Ufos auf der Erde? Zwei einflussreiche Menschen aus seinem Umfeld machten im August Andeutungen gegenüber der Presse. Das ist Futter für Verschwörungstheoretiker!

Trump-Minister möchte ein „Alien-Briefing“ bekommen

Zwei einflussreiche Menschen aus dem Trump-Umfeld machten im August brisante Ufo-Andeutungen. Ein Minister von Donald Trump erklärte jetzt in einem Interview mit Fox News, dass er ein “Alien-Briefing” angefordert hat, also Informationen darüber, was Sache ist. Foto: IMAGO / IlluPics, IMAGO / ZUMA Pressdraht (Fotomontage) Unklar ist, ob die Aussage von Sean Duffy, US-Verkehrsministers und kommissarischen NASA-Chefs, scherzhaft gemeint war. In dem Gespräch ging es auch um die rätselhaften Drohnen-Sichtungen in New Jersey und der weiteren US-Ostküste ab November 2024. Der Flugverkehr wurde wiederholt gestört und es gab auch Sichtungen über kritischer Infrastruktur. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Duffy sagte nun im TV: „Ich möchte ganz klar sagen: Bislang hatte ich noch kein ‚Alien-Briefing‘. Aber ich habe darum gebeten.“ Der Minister sagte weiter, dass die genauen Hintergründe der Drohnen-Sichtungen unklar bleiben. “Ich glaube, wir hatten einfach nicht die notwendige Ausrüstung, um zu erkennen, worum es sich dabei gehandelt hat.”, so der Trump-Minister. Foto: IMAGO/NurPhoto Weiter erklärte er, dass die US-Regierung sorgfältig abwägen müsse, welche Informationen der Öffentlichkeit freigegeben werden sollten hinsichtlich der mysteriösen Drohnen-Sichtungen. Foto: IMAGO/imagebroker Tulsi Gabbard, die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, sagte erst kürzlich in einem Interview mit der “New York Post”, dass sie die Existenz von Außerirdischen und Ufos für möglich halte. Sie deutete an, sie müsse vorsichtig sein, welche Details sie als Leiterin der US-Geheimdienste öffentlich preisgibt.

Foto: IMAGO/ABACAPRESS Ihr Büro suche nach der Wahrheit und strebe zu gegebener Zeit mehr Transparenz gegenüber dem amerikanischen Volk an, so Gabbard.

Foto: IMAGO/UPI Photo

