Wegen Trump? Tom Hanks bei Preisverleihung ausgeladen

Tom Hanks sollte für seine Verdienste um das positive Image der US-Armee ausgezeichnet werden. Doch die Militärakademie West Point sagte die Zeremonie kurzfristig ab. Die Entscheidung steht im Verdacht, politisch motiviert zu sein und Donald Trump feiert die Absage mit scharfer Kritik an Hanks.
Hanks-Auszeichnung abgesagt: Trump feiert die Entscheidung Tom Hanks sollte am 25. September den renommierten Sylvanus Thayer Award der Militärakademie West Point erhalten. Doch die Akademie sagte die Preisverleihung kurzfristig ab. Als Grund nannte die Alumni-Vereinigung, West Point solle sich auf seine „Kernmission" konzentrieren, Kadetten für Führungsrollen in der US-Armee auszubilden. Hinter der Absage vermuten allerdings viele einen politischen Hintergrund. Hanks, der für Filme wie „Der Soldat James Ryan" und Serien wie „Band of Brothers" bekannt ist, gilt als starker Unterstützer von Joe Biden. 2020 sprach er öffentlich bei einer Wahlkampfveranstaltung für Trump-Gegner Biden. Zudem moderierte er nach der Erstürmung des Kapitols eine TV-Sendung zur Amtseinführung des neuen Präsidenten. Auf seinem Social-Media-Portal Truth Social bejubelte Donald Trump die Entscheidung. „West Point hat die Preisverleihung für den Schauspieler Tom Hanks klugerweise abgesagt. Wir brauchen keine woken Preisträger", schrieb Trump. Die Absage der Preisverleihung reiht sich in eine Serie von Veränderungen an West Point seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus. Trump hatte Diversitäts- und Inklusionsprogramme an Militärakademien abgeschafft und umstrittene historische Symbole wieder eingeführt, darunter ein Porträt von General Robert E. Lee. Kritiker vermuten, dass diese neue politische Linie eine Rolle bei der Absage gespielt haben könnte. Jason Dempsey, Militärexperte und Absolvent von West Point, hält die Entscheidung für falsch. „Hanks ist gut für das Militär, auch wenn er nicht perfekt zu aktuellen parteipolitischen Prioritäten passt", erklärte Dempsey gegenüber der „Washington Post". Ob Hanks die Auszeichnung zu einem späteren Zeitpunkt bekommt, bleibt unklar. Weder Hanks' Sprecher noch die Akademie äußerten sich dazu. Trumps offensichtlicher Einfluss auf solche Entscheidungen demonstriert, wie stark sich Politik und Kultur in den USA zunehmend vermischen.
