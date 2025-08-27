Trump will Todesstrafe wieder einführen – „starke Präventivmaßnahme“

US-Präsident Donald Trump verschärft seinen Kurs in der Kriminalpolitik und spricht sich für die Todesstrafe bei Mordfällen in Washington aus. Trotz des Rückgangs von Gewaltverbrechen in der Hauptstadt setzt Trump auf harte Maßnahmen, darunter die Aktivierung der Nationalgarde. Kritiker werfen ihm vor, die Kriminalitätslage bewusst hochzuspielen, um sein diktatorhaftes Vorgehen zu rechtfertigen.

++ Auch interessant: Trump wird zur Taylor-Swift-Verlobung befragt – seine Antwort ist eindeutig ++

Trump droht mit Todesstrafe in Washington

US-Präsident Donald Trump will künftig die Todesstrafe für Mordfälle in der Hauptstadt Washington anstreben. Er bezeichnete dies im Weißen Haus als „sehr starke Präventivmaßnahme“. Die Todesstrafe ist in den USA zwar auf Bundesebene und in 27 Bundesstaaten gesetzlich erlaubt, wird jedoch nicht überall konsequent vollstreckt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire In Washington selbst gab es seit 1957 keine Hinrichtung mehr, und 1981 schaffte der Stadtrat die Todesstrafe ab. Dennoch kann die Bundesregierung Verdächtige auf Bundesebene anklagen, womit Trump die Maßnahme wieder möglich machen könnte. Foto: IMAGO/Imagn Images In den letzten Wochen hat Trump eine härtere Gangart in Washington eingeschlagen. Er aktivierte die Nationalgarde und stellte die örtliche Polizei vorübergehend unter Bundesaufsicht, was juristischen Widerstand auslöste. Auch weniger schwere Vergehen sollen künftig konsequent verfolgt werden. Foto: IMAGO/NurPhoto Diese Maßnahmen kündigte Trump ebenfalls für Städte wie Chicago, New York und Baltimore an, die von Demokraten regiert werden. Kritiker werfen Trump vor, die Kriminalitätslage zu dramatisieren, um härtere Maßnahmen zu rechtfertigen. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Laut Polizeistatistiken gab es zwischen 2023 und 2024 in Washington einen spürbaren Rückgang von Gewaltverbrechen, nachdem diese während der Coronapandemie deutlich zunahmen. Trump wirft Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser trotzdem vor, „falsche und höchst ungenaue Kriminalitätszahlen zu liefern“. Foto: IMAGO/NurPhoto Bereits während seiner ersten Amtszeit (2017–2021) setzte Trump auf eine harte Linie. Nach einer 17-jährigen Pause ließ er 2020 Hinrichtungen auf Bundesebene wieder zu. Innerhalb von nur wenigen Monaten wurden 13 Menschen hingerichtet – mehr als unter jedem anderen US-Präsidenten seit Jahrzehnten. Foto: imago images/ZUMA Press Die Todesstrafe bleibt in den USA ein umstrittenes Thema. Eine knappe Mehrheit der Bevölkerung unterstützt sie zwar noch, doch Zweifel durch Justizirrtümer und systemische Diskriminierung lassen die Zustimmung sinken. Nach Angaben des Death Penalty Information Center sitzen mehr als 2.000 Menschen in US-Todestrakten, und allein in diesem Jahr wurden bereits 29 Todesurteile vollstreckt. Foto: imago/Danita Delimont

Mehr News: