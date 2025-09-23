Abschieben zu Anime-Musik – TikTok-Video aus Trump-Regierung sort für Wirbel

Seit dem Amtsantritt des US-Präsidenten Donald Trump gehören Festnahmen und Abschiebungen von Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis zur Tagesordnung. Bürger- und Menschenrechtler zeigen Empörung, doch Trump scheint die Kritik in keinster Weise zu stören.
Stattdessen nutzt er TikTok – und das Lied aus der wohl bekanntesten Anime-Serie aller Zeiten – um Stimmung für seine verschärfte Migrationspolitik zu machen. Mehr dazu in der Galerie.
So wird Werbung für Trumps Abschiebepolitik gemacht: Das Weiße Haus postete auf seinem offiziellen TikTok-Account ein Video, in dem Aufnahmen von Razzien der amerikanischen Einwanderungsbehörde gezeigt werden. Für inzwischen mehr als 3 Mio. Views sorgte jedoch die Musikbegleitung. Foto: IMAGO/Hanno Bode Die Aufnahmen von Festnahmen illegaler Migranten werden vom Intro-Song aus der Anime-Serie “Pokémon” begleitet. “ Komm, schnapp sie dir!” – heißt es im Refrain und auch in der Videobeschreibung selbst. Foto: IMAGO/ Die Kommentare unter dem Video zeigen gespaltene Stimmung. Die einen finden die Idee inhuman, die anderen wollen eine Gehaltserhöhung für den Account-Betreiber. Foto: IMAGO/Zoonar “Nintendo” und “The Pokémon Company” – zwei japanische Unternehmen, die die Lizenzen für alle Pokémon-Produkte besitzen, haben zum TikTok-Video des Weißen Hauses keine Meldung abgegeben. Foto: IMAGO/NurPhoto Trump hat sich vorgenommen, mindestens eine Million illegaler Migranten aus den USA auszuweisen. Für Deportationsgefängnisse und Personal lässt er das Budget auf 45 Mio. Dollar aufstocken. Foto: IMAGO/Pacific Press Agency Dem Bericht des “ Economic Policy Institute” zufolge könnte Trumps Abschiebepolitik mehrere Millionen unbesetzte Arbeitsstellen nach sich ziehen – überwiegend im Bau und in der Kinderpflege. Foto: IMAGO/Avalon.red TikTok war ein Gesprächsthema beim letzten Telefonat zwischen dem US-Präsidenten und dem chinesischen Machthaber Xi Jinping. Laut Trump habe ihm TikTok zum Wahlsieg verholfen – darum lag es ihm am Herzen, einen möglichen TikTok-Verbot in den USA zu verhindern. Foto: imago images/ZUMA Press
