Abschieben zu Anime-Musik – TikTok-Video aus Trump-Regierung sort für Wirbel

Seit dem Amtsantritt des US-Präsidenten Donald Trump gehören Festnahmen und Abschiebungen von Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis zur Tagesordnung. Bürger- und Menschenrechtler zeigen Empörung, doch Trump scheint die Kritik in keinster Weise zu stören.

Stattdessen nutzt er TikTok – und das Lied aus der wohl bekanntesten Anime-Serie aller Zeiten – um Stimmung für seine verschärfte Migrationspolitik zu machen. Mehr dazu in der Galerie.

