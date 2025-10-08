Trump bettelt plötzlich bei Gen-Z – „Ihr schuldet mir was“

Donald Trump sucht wie immer nach Aufmerksamkeit, diesmal will er die jungen Wähler auf TikTok erreichen. In seinem ersten Post seit der Wahl 2024 erklärte er, dass er die Plattform vor dem Verbot gerettet habe. Jetzt schuldet ihm die Gen-Z etwas.
Auch interessant: Nächste Eskalation in den USA: Missbraucht Trump seine Soldaten? ++ Trump sucht Gen-Z auf TikTok heim Donald Trump meldet sich fulminant auf TikTok zurück. In seinem ersten Post seit der Wahl 2024 erklärte der Ex-Präsident, dass er die Plattform vor dem Aus gerettet habe. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire So sagte er im Oval Office: „An alle jungen Leute auf TikTok: Ich habe TikTok gerettet, also schuldet ihr mir etwas Großes“. Dann versuchte er noch, das junge Publikum zu motivieren: „Eines Tages wird einer von euch genau an diesem Schreibtisch sitzen und auch einen großartigen Job machen.“ Foto: IMAGO/NurPhoto; TikTok Trump hatte kürzlich eine Anordnung unterzeichnet, die einen US-Käuferkreis für TikTok bestätigte. Der Deal soll etwa 14 Milliarden Dollar betragen. Laut Trump wird Oracle, geleitet von CEO Larry Ellison, eine wichtige Rolle spielen. Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia Analysten schätzten den Wert der Plattform zuvor aber deutlich höher ein. Bisher gab es weder von TikTok noch von China eine öffentliche Stellungnahme zum Stand der Verhandlungen. Foto: IMAGO/NurPhoto Pressesprecherin Karoline Leavitt kündigte an, Oracle werde den Algorithmus der Plattform prüfen und neu ausrichten. Foto: IMAGO/NurPhoto Die Kontrolle über den Algorithmus gilt seit Langem als Knackpunkt. China hatte bereits Regelungen erlassen, die den Export solcher Technologien ohne Genehmigung verbieten. Foto: IMAGO/NurPhoto Trump betont, dass sein Einsatz für TikTok ihm bei jungen Wählern Sympathien eingebracht habe. Mit seiner TikTok-Offensive läutete der US-Präsident eigentlich eine 180-Grad-Wende ein. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Während seiner ersten Amtszeit setzte sich seine Regierung noch für ein Verbot der Plattform ein. Sie verwies dabei auf Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit. Foto: IMAGO/MediaPunch
