Die deutsche Industrie steckt in der Krise. Im Juni fiel die Produktion um 1,9 Prozent – der tiefste Stand seit Mai 2020. Also der Corona-Pandemie. Schon im Mai lagen die Werte unter den Erwartungen. Neue Korrekturen zeigten: Es lief noch schlechter als zunächst angenommen, vor allem in der Autoindustrie. Und das liegt auch an Trump.

Im Jahresvergleich ging die Produktion um 3,6 Prozent zurück, wie „Bild“ zuerst berichtete. Besonders stark betroffen: Pharma mit minus elf Prozent. Auch Maschinenbau (-5,3 Prozent) und Nahrungsmittelbranche (-6,3 Prozent) verloren deutlich. Einzige Ausnahme ist die Energieerzeugung, die im Juni leicht um 3,1 Prozent zulegen konnte.

Industrieproduktion weltweit belastet

Aus dem Wirtschaftsministerium hieß es dazu zu „Bild“: „Die schwache Entwicklung der Industrieproduktion im zweiten Quartal dürfte teilweise Ausdruck einer Gegenbewegung zu den Vorzieheffekten im Zusammenhang mit den angekündigten Zollerhöhungen sein.“

Die US-Handelspolitik unter Trump wirft lange Schatten. Das Ministerium rechnet auch im dritten Quartal nicht mit einer Erholung. Besonders die Ankündigung weiterer Zölle belastet die Erwartungen der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe.

Auch Jupp Zenzen von der DIHK sieht schwarz: „Der Abwärtstrend ist ungebrochen. Angesichts der schwachen Auftragseingänge gibt es auch keinen Grund zur Hoffnung, dass die Industrie nach zwei Jahren Rezession bald aus der Flaute herauskommen wird.“

Wirtschaft leidet unter Trump-Zöllen

Zenzen nennt Ursachen wie Bürokratie, hohe Kosten, schleppende Genehmigungen – und erneut die Wirtschaftspolitik von Trump. Die deutsche Wirtschaft leidet spürbar unter dessen protektionistischen Maßnahmen. Trump steht für viele als Symbol wirtschaftlicher Unsicherheit.

Ob sich die Wirtschaft kurzfristig erholen kann, bleibt fraglich. Zu groß ist die Abhängigkeit von globalen Entwicklungen – und von Trumps Kurs.

