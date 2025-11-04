Bürgermeisterwahl im Liveticker: Trump feuert gegen „kommunistischen Verrückten“ ++ Mamdani klarer Favorit

Am Dienstag (04. November) wählt New York einen neuen Bürgermeister. Der Ausgang ist für US-Präsident Donald Trump höchst relevant: Die Millionenmetropole ist das Finanzzentrum der USA, ist die bevölkerungsreichste Stadt der Vereinigten Staaten und gilt als liberale Hochburg der Demokraten. Zudem ist es die Geburtsstadt von Trump, was der Wahl eine persönliche Komponente verleiht. Klarer Favorit auf den Sieg ist der Demokrat Zohran Mamdani. Dieser Liveticker bringt dich auf den aktuellen Stand.

+++ HIER den Ticker aktualisieren +++

Trumps „schlimmster Alptraum“ klarer Favorit

8.55 Uhr: Die Wahllokale öffnen um 12 Uhr deutscher Zeit. In den aktuellen Umfragen führt Zohran Mamdani deutlich vor dem früheren Gouverneur Andrew Cuomo (67), der als unabhängiger Kandidat ins Rennen geht. Der republikanische Herausforderer Curtis Sliwa (71) gilt nach Einschätzung von Experten als chancenlos.

8.30 Uhr: Mamdani wurde 1991 in Uganda geboren. Später zog Mamdani gemeinsam mit seinen Eltern zunächst nach Südafrika und anschließend nach New York. In den USA studierte er und versuchte sich nebenbei als Rapper. Seit Anfang 2021 sitzt Mamdani in der New York State Assembly, dem Unterhaus des Parlaments des Bundesstaates New York. Dort vertritt er den 36. Wahlbezirk im Stadtteil Queens. Zuvor war er als Berater zur Vermeidung von Zwangsvollstreckungen tätig.

Weitere Nachrichten:

8.10 Uhr: Donald Trump hat seiner Heimatstadt gedroht, sollte es Mamdani ins Amt des Bürgermeisters schaffen. In diesem Fall würde er den Geldhahn weitestgehend abdrehen und nur noch das gesetzlich vorgeschriebene Minimum an Bundesmitteln zahlen. Mit Mamdani an der Spitze hätte New York „keine Chance auf Erfolg oder gar Überleben“. Er titulierte den Bürgermeisterkandidaten als „kommunistischen Verrückten“.

7.50 Uhr: Der politische Senkrechtsstarter Zohran Mamdani könnte als politischer Erzfeind von Trump beschrieben werden. Der 34-Jährige gehört dem linken Flügel der Demokraten an, erst vor knapp einem Jahr trat er auf der politischen Bühne in Erscheinung. Er selbst bezeichnet sich als Trumps „schlimmster Alptraum“.

Mamdani möchte New York sozialer machen. Im Wahlkampf versprach er ein „bezahlbareres“ Leben inklusive Mietpreisbremse, kostenloser Kitabetreuung und kostenlosen Bussen. Zugunsten der Finanzierung sollen die Steuern für Reiche angehoben werden.