Trump beschimpft Intimfeindin Greta Thunberg: „Sie ist irre“

Es ist ein Dauerduell, das weltweit für Schlagzeilen sorgt: US-Präsident Donald Trump und Klimaaktivistin Greta Thunberg geraten erneut heftig aneinander. Der Auslöser diesmal: Thunbergs Beteiligung an der Gaza-Hilfsflotte und ihre Kritik an Israels Umgang mit Aktivisten. Trump reagiert auf seine altbekannte Weise: mit Spott, Herabsetzung und wütenden Aussagen – und macht erneut ihre psychische Gesundheit zum Thema.

„Sie ist so wütend, sie ist so verrückt“ – Trumps jüngste Attacke gegen Greta