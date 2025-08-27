Trump wird zur Taylor-Swift-Verlobung befragt – seine Antwort ist eindeutig

Donald Trump und Taylor Swift könnten sowohl politisch als auch kulturell nicht gegensätzlicher sein. Während Trump in der Vergangenheit regelmäßig gegen die Pop-Ikone polterte, äußerte er sich jetzt sogar zu der Verlobung von Swift und US-Footballer Travis Kelce.

Trump und Taylor Swift: Ungewohnte Töne nach Verlobung

Donald Trump hat in der Vergangenheit wiederholt gegen Taylor Swift gewütet. Er bezeichnete sie auf Truth Social als „nicht mehr hot" und fügte hinzu: „Ich hasse Taylor Swift." Der Konflikt eskalierte im Zuge des US-Wahlkampfes, als Swift öffentlich die demokratische Kandidatin Kamala Harris unterstützte. Doch nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung mit NFL-Star Travis Kelce schlägt Trump überraschend mildere Töne an. „Ich wünsche ihnen viel Glück", sagte der US-Präsident gegenüber Reportern bei einer Veranstaltung. Kelce lobte er als „großartigen Spieler" und fügte hinzu: „Und ich halte Swift für einen großartigen Menschen." Noch vor wenigen Wochen war Trumps Haltung zu der Sängerin alles andere als wohlwollend. Auf Truth Social schrieb er abfällig, dass Swift „nicht mehr angesagt" sei, weil sie „woke" sei. Seine Äußerungen zielten dabei immer wieder auf ihre politische Einstellung ab. Trump behauptete sogar, ihre Attraktivität habe nachgelassen, seitdem er öffentlich gegen sie wetterte. Trotzdem scheint die Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce den US-Präsidenten gelassener zu stimmen. Auf Instagram erreichte das Verlobungsfoto des Paares in nur einer Stunde zehn Millionen Likes. Swift, die zu den erfolgreichsten Musikerinnen weltweit gehört, bleibt damit ein beliebtes Ziel in der öffentlichen Debatte, sei es durch ihre Musik oder durch ihre persönliche Beziehung. Trumps Wechsel von harscher Kritik zu freundlichem Ton lässt dabei Fragen offen, ob es sich um Kalkül oder einen echten Sinneswandel handelt.

