„Absolute Schande“: Darum boykottiert Trump den G20-Gipfel

Der diesjährige G20-Gipfel im südafrikanischen Johannesburg könnte einen zentralen Teilnehmer vermissen – die USA. Präsident Donald Trump wirft der Regierung in Pretoria Menschenrechtsverletzungen an der weißen Minderheit vor und droht mit Boykott. Der südafrikanische Präsident weist die mehrfach widerlegten Genozid-Vorwürfe zurück – und spricht ins Leere.
Schon gelesen? ++ Hat TV-Sender Trump-Rede manipuliert? „Vollkommen irreführend“++ Darum verweigert Trump die G20-Teilnahme: Zur G20-Gruppe gehören 19 Staaten sowie die Europäische und die Afrikanische Union, darunter westliche Demokratien wie die USA, Deutschland und Großbritannien, aber auch autoritär regierte Staaten wie Russland, China und Saudi-Arabien. Foto: IMAGO / ANP; IMAGO / dts Nachrichtenagentur Auf seiner Plattform Truth Social sprach Trump von „Menschenrechtsverletzungen“ im afrikanischen Land. Dabei griff er erneut auf bereits widerlegte Behauptungen zurück, die weißen Nachfahren niederländischer Siedler in Südafrika würden systematisch „getötet und abgeschlachtet“. Foto: IMAGO/MediaPunch Ursprünglich wollte Trump den Vizepräsidenten JD Vance als Vertreter zum G20-Gipfel schicken. Nun kündigte er jedoch an, dass die USA keinen Regierungsvertreter entsenden würden: „Es ist eine absolute Schande, dass der G20-Gipfel in Südafrika stattfindet“, schrieb der US-Präsident. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Das südafrikanische Außenministerium wies Trumps Behauptungen zurück: „Die Behauptung, dass diese Gemeinschaft Verfolgung ausgesetzt ist, basiert nicht auf Tatsachen.“ Foto: IMAGO/Matrix Images Während eines Treffens mit Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa zeigte der US-Präsident ein Video, auf dem angeblich eine Begräbnisstätte von getöteten weißen Farmern zu sehen war. Außerdem legte er einen Nachrichtenartikel zur Gewalt in Südafrika vor – das Bild stammte jedoch aus dem Kongo. Foto: IMAGO/MediaPunch Der von Trump behauptete Genozid an weißen Landwirten ist durch Fakten nicht belegbar: Zwar weisen Polizeistatistiken in Südafrika auf eine extrem hohe Mordrate hin, jedoch zeigen sie keine erhöhte Gefahr für weiße Südafrikaner oder Farmer im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen. Foto: IMAGO/Matrix Images Donald Trump reduzierte die jährliche Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen auf ein historisches Tief von 125.000 auf nur 7.500 Personen. Mitglieder der weißen Minderheit der Buren in Südafrika sollen jedoch bevorzugt werden. Foto: imago images / ZUMA Press Nächstes Jahr übernehmen die USA den Vorsitz in der G20-Präsidentschaft. Donald Trump teilte seine Begeisterung auf Truth Social: „Ich freue mich darauf, den G20-Gipfel 2026 in Miami, Florida, auszurichten!“ Foto: IMAGO/Xinhua
Auch spannend:
„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >> Display content from TikTok