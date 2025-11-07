Ex-Kumpel zählt Trump an – „Nur noch ausnutzen und Schluss machen“

Ex-Trump-Kumpel Steve Bannon schlägt Alarm: Die Republikaner könnten den US-Präsidenten schon bald fallenlassen. Der ehemalige Berater des Präsidenten wirft seiner Partei vor, Trump nur noch für die Midterms 2026 zu nutzen, um ihn danach abzuservieren.

++ Auch interessant: Trump: XXL-Shutdown legt das Land lahm – Dramatische Folgen für Amerikaner ++

Trump: Verrat oder Strategie der Republikaner?

Steve Bannon, einst Trumps rechte Hand, poltert gegen die eigene Partei. Laut ihm planen die Republikaner, Trump nur bis zu den Midterms im November 2026 zu nutzen und danach auszubooten. In einem „Politico“-Interview sagte Bannon: „Sie wollen Trump nur noch ausnutzen und dann mit ihm und MAGA Schluss machen.“

Bannon behauptet, die Republikaner planen heimlich gegen Trump. Sie täuschen Treue zu ihm vor, arbeiten aber an seiner Absetzung. „Sie wollen zu Neokonservatismus und Neoliberalismus zurückkehren“, behauptet er weiter. Diese Strategie zeige, dass die Partei nur noch eine leere Hülle sei, lediglich gestützt von Spendern und Fox News. Dabei sei sie völlig abhängig von ihm, um überhaupt relevant zu bleiben.

Linke Front wächst

Auch der Autor Michael Wolff sieht schwarz für Trumps Zukunft. „Dies ist der Anfang vom Ende für Donald Trump“, sagte er gegenüber „The Daily Beast“. Wolff glaubt aber, Trump habe eine besondere Fähigkeit, Umstände zu seinem Vorteil zu drehen. „Sollten wir morgen in Venezuela einmarschieren, sprechen wir über ganz andere Geschichten“, erklärte er.

Mehr News:

Doch nicht nur persönliche Stärken könnten Trump helfen. Schwache Umfragen und die wachsende linke Front um Politiker wie Alexandria Ocasio-Cortez und Zohran Mamdani machen ihm zu schaffen. Gerade bei den Midterms 2026 könnte die republikanische Macht massiv schrumpfen. Dann könnte er als Präsident nur noch symbolische Macht haben und zur „Lame Duck“ werden.