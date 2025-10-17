Steinbrück hat Ehe-Zoff wegen Trump – „Richtig Streit mit meiner Frau“

Ex-Finanzminister Peer Steinbrück spricht vielen aus der Seele, als er Dampf ablässt über Trump. Er ist schwer genervt davon, dass sich alles nur noch um den US-Präsidenten dreht. Darum gibt es sogar Zoff mit seiner Ehefrau!

Ehe-Zoff wegen Trump: Steinbrück kann es „nicht fassen“

Täglich jagt Donald Trump eine neue Sau durchs US-Dorf. Beschimpfungen, Provokationen, große Ankündigungen. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie, IMAGO/dts Nachrichtenagentur, IMAGO/ZUMA Press Wire Donald Trump beherrscht es meisterhaft, die Medien und die Öffentlichkeit zu beschäftigen durch plötzliche Kehrtwenden und Entscheidungen. Ob es um neue Zölle, Dekrete (Executive Orders) oder unerwartete Attacken auf Gegner geht. Foto: IMAGO/MediaPunch Alles dreht sich um das Weiße Haus – Trump bestimmt von morgens bis abends die Agenda. Ein Zustand, der für Peer Steinbrück, früherer NRW-Ministerpräsident, Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat, unerträglich ist. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber Der Hanseat Steinbrück ist ein ganz anderer Typ Politiker und leidet unter dem Zirkus um Trump, wie er in einem Interview verriet. Foto: IMAGO/ Im Podcast „Gin and Talk“ brach es aus Steinbrück heraus: „Er geht mir so was auf den Senkel, dass können Sie sich gar nicht vorstellen!“ Er beklagt, dass man sich dieser Art der Kommunikation von Trump und seinen Leuten beugt. „Sind wir wahnsinnig geworden?“ Foto: IMAGO/Starface Beim Frühstück mit seiner Ehefrau bekomme Steinbrück „richtig Streit“, weil sie ihm „die größten und gerade stattgefundenen Verrücktheiten von Herrn Trump darstellt“. Die will er aber gar nicht hören! Foto: IMAGO/Political-Moments Trump würde „unsere Gedanken, unsere Gespräche, unsere Vorstellungen“ schon am Morgen bestimmen. Dagegen müssten sich die Europäer abschotten, so der Appell von Steinbrück. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Aktuell aber würden die Europäer „wie das hypnotisierte Kaninchen“ auf Trump gucken, der Europa auch noch versuche vorzuführen. „Das ist nicht zu fassen!“ Foto: IMAGO/ABACAPRESS

