„Ein schöner Name“: Gibt es bald eine „Trump-Arena“?

US-Präsident Donald Trump möchte das geplante neue Stadion der Washington Commanders nach sich benennen lassen. Laut ESPN verfolgte Trump den Bau des 3,7-Milliarden-Dollar-Projekts persönlich und sieht sich als Hauptgrund für dessen Umsetzung.

Ein neues Stadion soll Trumps Namen tragen

„Das wäre ein schöner Name, da es Präsident Trump war, der den Neubau des Stadions ermöglicht hat“, betonte Karoline Leavitt, die Pressesprecherin des Weißen Hauses. Eine Quelle von ESPN sagte: „Das ist der Wunsch des Präsidenten, und es wird wahrscheinlich auch so kommen.“

Am Sonntag besucht Trump das Spiel der Washington Commanders gegen die Detroit Lions im aktuellen Stadion. Dort wurde er von einem Miteigentümer der NFL-Franchise eingeladen, der offenbar ebenfalls Interesse daran zeigt, das neue Stadion nach Trump zu benennen. Mit Haupteigentümer Josh Harris pflegt der Präsident ein gutes Verhältnis. Die beiden arbeiteten eng zusammen, um den Neubau des Stadions zu realisieren.

Anbiederungsversuch der NFL?

Das Stadion, das Platz für 65.000 Zuschauer bietet, soll spätestens 2030 eröffnet werden. Der District of Columbia unterstützt den Bau finanziell mit einer Milliarde Dollar, während die Commanders und die NFL für den Rest sowie mögliche Extrakosten aufkommen. Es soll auf dem Gelände des RFK-Stadions entstehen, welches derzeit abgerissen wird. Von 1961 bis 1996 spielten die Commanders dort, ehe sie nach Maryland umzogen. Der Neubau bringt das Team zurück in seine alte Heimat und sieht auch große Veranstaltungen wie die Frauenfußball-WM 2031 vor.

Die Frage, ob das Stadion den Namen Trump erhalten wird, bleibt spannend. Laut der ESPN-Quelle wollte Trump zuvor den Bau blockieren, da er gegen die Änderung des Teamnamens von „Redskins“ zu Commanders war. Er verlangte die Rückkehr zum alten Namen der Franchise aus der Zeit vor 2020, als Besitzer Dan Snyder den umstrittenen Namen aufgrund von Beschwerden indianischer Gruppen geändert hatte. Trotzdem könnte ein Stadion mit dem Namen Trump den Präsidenten dazu bewegen, zufriedener auf das Projekt zu blicken.