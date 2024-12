Trump will etwas ändern, was auch viele Deutsche schon lange fordern

Donald Trump hat bei der Mehrheit der Deutschen kein hohes Ansehen. Mit dieser Ankündigung aber könnte er viel Zustimmung gewinnen. Es geht um ein Thema, das auch hierzulande viele umtreibt und nervt.

Noch ist Donald Trump zwar nicht wieder im Amt, er sagte nun aber, was er und seine Partei bereits vorbereiten.

Auf diese Ankündigung warten auch in Deutschland viele

Es geht um die Sommerzeit. Laut einer EU-weiten Umfrage aus dem Jahr 2018 sind 84 Prozent der Europäer für eine Abschaffung der Zeitumstellung. Auch in Deutschland sehen das viele so. Insgesamt machten mehr als vier Millionen Menschen bei der Befragung mit, repräsentativ war sie allerdings nicht.

Auch in den USA ist die jährliche Umstellung auf Sommer- und Winterzeit ein Thema. Donald Trump kündigte nun in seinem Onlinedienst Truth Social an: „Die Republikanische Partei wird sich nach Kräften bemühen, die Sommerzeit abzuschaffen.“ Schließlich sei sie „unbequem und sehr kostspielig“ für die USA. Kritiker der Zeitumstellung klagen auch über Schlafstörungen und einer Beeinträchtigung der inneren Uhr.

Trump-Partei kann jetzt durchregieren

Genauso wie in Deutschland wird auch in den USA die Uhr im Frühling um eine Stunde vorgestellt, im Herbst dann um eine Stunde zurück auf „Normalzeit“. So bleibt es im Sommer abends länger hell und wird im Winter morgens eine Stunde früher hell.

Ob Trump sein Vorhaben bis zur nächsten Umstellung auf die Sommerzeit, am 30. März 2025, bereits umsetzen kann, wird interessant. Ab dem kommenden Jahr könnte seine Partei jedenfalls in Washington durchregieren, bis mindestens zu den Zwischenwahlen im November 2026. Die Republikaner haben in beiden Kammern des US-Kongresses, dem Senat und dem Repräsentantenhaus, die Mehrheit.