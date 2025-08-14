Sie haben mehr Einfluss auf Trump als Melania – das sind die mächtigsten Männer der USA

Noch unter der Vorgängerregierung war das Verhältnis zwischen dem Silicon Valley und Washington frostig – Tech-Konzerne standen wegen Datenschutz, Monopolmacht und politischer Einflussnahme unter Beschuss. Viele Spitzenmanager hielten sich bewusst von der Politik fern oder positionierten sich offen gegen die damalige Administration. Das änderte sich durch Trump.

Durch Trumps Rückkehr ins Weiße Haus wurde aus Skepsis Pragmatismus, wie das „ZDF“ berichtet. Immer mehr Tech-Milliardäre und CEOs suchen nun aktiv den Schulterschluss mit Trump, um Einfluss auf Wirtschafts- und Technologiepolitik zu nehmen – und sich frühzeitig in Schlüsselpositionen für die kommenden Jahre zu bringen. Wir stellen dir die wichtigsten Personen vor.

Trumps Tech-Allianz: Diese Männer aus dem Silicon Valley sitzen jetzt am Hebel der Macht

Eine milliardenschwere Gästeliste, die Donald Trump bei seinem zweiten Amtsantritt zum US-Präsidenten da vorweisen konnte. Und das, obwohl das Silicon Valley, die US-Regierung jahrelang eigentlich eher überholt und nervig fand. Foto: IMAGO / ABACAPRESS Doch Trump ist nicht wie seine Vorgänger, die die Tech-Mega-Konzerne kontrollieren wollten. Trump ist der perfekte Präsident für die Silicon-Valley-Stars. Denn er verhilft ihnen zu großer Macht. Foto: IMAGO / Ralph Peters / ZUMA Press / Wire Elon Musk

Er ist der reichste Mann der Welt, bis vor Kurzem an Trumps Seite. Als er feststellen muss, dass sich Trump nicht wie gewünscht von ihm lenken lässt, entscheidet er sich, politisch eigene Wege zu gehen. Das ist in den USA aber nicht leicht, und Musk, der zuvor den Demokraten näher stand, handelt oft opportunistisch. Also: Elon Musk bringt nicht nur Tesla, SpaceX und X in Stellung – er könnte auch Trumps Regierung in Sachen Technologie und Effizienz grundlegend umkrempeln. Und er ist nicht der Einzige… Foto: IMAGO/ZUMA Wire Peter Thiel –

Er ist Mitbegründer des Megakonzerns PayPal, der libertäre Milliardär, war der Erste aus dem Silicon Valley, der sich Trump annäherte. Seine Nähe zur Politik bleibt einzigartig. Foto: imago/ZUMA Press David O. Sacks – Digitaler Ratgeber der Regierung.

Er hat den Karrieresprung vom Start-up-Guru zum Regierungsberater geschafft. Auch er gehört zum Clan der PayPal-Mitgründer und ist heute einer der wichtigsten Technologieflüsterer im Trump-Umfeld – und prägt politische Entscheidungen im Stillen. Foto: IMAGO/Middle East Images Mark Zuckerberg – Der überraschende Pragmatiker.

Zuckerberg sorgt für Aufsehen: Trotz früherer Konflikte mit Trump sucht er nun den direkten Draht – und sitzt bei wichtigen Anlässen in der ersten Reihe. Zuvor war man davon ausgegangen, dass der Meta-Chef eine Art demokratisches Gegenstück zu X-Besitzer Elon Musk ist. Spätestens als Zuckerberg aber ankündigte, auf seinen Plattformen auf Faktenchecks verzichten zu wollen, regten sich Zweifel. Foto: IMAGO/Christian Thiel Jeff Bezos – Macht und Reichtum am Kapitol.

Ein Name, den so schnell keiner mehr vergisst. Der Amazon-Gründer machte vor Kurzem mit seiner pompösen Hochzeit in Venedig von sich reden. Unter den Gästen war auch Trumps Tochter Ivanka Trump. Im neuen Machtgefüge wird Bezos seinen Platz finden. Das machte er bereits mit seinem Auftreten bei Trumps Inauguration deutlich. Es war ein klares Signal: Wirtschaftliche Supermacht und politischer Einfluss schließen sich nicht mehr aus. Foto: IMAGO/Bestimage Sundar Pichai – Der diplomatische Tech-Chef.

Googles CEO hält sich aus offenen Kontroversen heraus, doch seine strategische Präsenz an Trumps Seite spricht Bände über die Rolle von Big Tech. Auch er war bei Trumps Inauguration dabei. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

