Trump postet verstörendes Video: Hier schleicht der „Sensenmann“

Am späten Donnerstagabend (2. Oktober) hat Präsident Trump für helle Aufregung im Lager der Demokraten gesorgt. Er veröffentlichte ein KI-Video zum drohenden Regierungsstillstand (Shutdown). Darin wird der Blue-Öyster-Cult-Hit „(Don’t Fear) The Reaper“ parodiert. Die Hauptrolle übernimmt Russ Vought, Direktor des Office of Management and Budget, der als Sensenmann auftritt.

Mit schwarzem Umhang und Sense in der Hand symbolisiert Vought im Clip den Jobabbau während des Shutdowns. Er zieht durch Flure, vorbei an Porträts demokratischer Spitzenpolitiker und an Arbeitnehmern.

Shutdown legt Trump-Regierung teilweise lahm

Ein Shutdown bedeutet, dass Teile der Regierung zeitweise stillstehen, weil sich Präsident, Repräsentantenhaus und Senat nicht auf ein neues Budget oder eine Übergangsfinanzierung einigen können. Ohne Einigung fehlt die gesetzliche Grundlage, um viele Behörden und Programme weiter zu finanzieren. Das führt dazu, dass nicht lebenswichtige Regierungsstellen schließen müssen und Beschäftigte in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt werden. Gleichzeitig müssen „systemrelevante“ Mitarbeiter, etwa bei Polizei, Militär oder Flugsicherung, weiterarbeiten – aber oft ohne sofortigen Lohn.

Das Video richtet sich klar gegen die Demokraten. Trump wirft ihnen vor, den Stillstand zu provozieren. Am Donnerstag sprach er mit Vought im Oval Office. Thema war, welche „demokratischen Behörden“ bei fehlender Finanzierung Federn lassen müssen.

Im Video tritt Trump auch selbst auf. Er schwingt in einer Band mit Skeletten die Kuhglocke. An seiner Seite sitzt Schlagzeuger und Vizepräsident JD Vance. „Jetzt ist ihre Zeit gekommen“, tönt es im Song, während der Sensenmann auf seinem Rundgang über Entlassungen entscheidet.

KI-Videos werden durch US-Regierung zunehmend politisiert

Der Text des Clips wurde angepasst. „Russ Vought ist der Sensenmann“, heißt es. „Er hat die Feder, das Geld und den Verstand. Hier kommt der Sensenmann.“ Mit diesen Zeilen untermauert Trump seine Botschaft, dass seine Regierung über harte Einschnitte und massiven Stellenabbau entscheiden wird – zu Ungunsten der Demokraten.

Hinter der Produktion steckt das Dilley Meme Team. Die Gruppe versteht sich als „Trumps Online-Kriegsmaschine“. Auf ihrer Website rühmt sie sich millionenfacher Klicks. Trump setzt auf ihre Memes im Kampf gegen politische Gegner.