Trump pfeift auf USA-„Shutdown“ – und provoziert lieber mit neuer Mütze

Die USA stecken mitten im Haushaltsstreit, und der erste Shutdown seit Jahren sorgt für Chaos. Während zahlreiche Beamt:innen im Zwangsurlaub sind und Nationalparks schließen, verschärft Donald Trump die Lage mit einer provokanten Aktion. Mit „Trump 2028“-Mützen am Verhandlungstisch setzt er auf klare Sticheleien gegen die Demokraten, während die wirtschaftlichen Folgen für das Land immer ernster werden.

++ Auch interessant: „Anwendung von Gewalt“: Tumulte im eigenen Land – Donald Trump angeklagt ++

Die USA befinden sich unter Donald Trump im ersten Shutdown seit über sechs Jahren. Demokraten und Republikaner konnten sich nicht auf einen Übergangshaushalt einigen. Zahlreiche Beamt:innen im öffentlichen Dienst stehen vor Zwangsurlaub oder warten auf ausstehende Löhne. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Auch die Bevölkerung spürt die Folgen durch verzögerte Anträge, geschlossene Nationalparks und mögliche Flugausfälle. Donald Trump, der sich mitten im Haushaltsstreit befindet, verschärfte die Spannungen mit einer provokanten Aktion während einer Sitzung mit den demokratischen Minderheitsführern Chuck Schumer und Hakeem Jeffries. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Auf seinem Profil bei Truth Social postete Trump nach dem Treffen ein Foto, das zwei rote Mützen mit der Aufschrift „Trump 2028“ zeigt. Die Mützen lagen mitten auf dem Besprechungstisch, mit offensichtlicher Absicht platziert. Foto: Truth Social Jeffries und Schumer äußerten sich sichtbar irritiert. Jeffries kommentierte die Situation lakonisch: „Es war das Seltsamste überhaupt.“ Gerüchten zufolge sollen die Mützen den Demokraten sogar angeboten worden sein, was Jeffries allerdings dementierte. Foto: IMAGO/UPI Photo Obwohl die Verfassung ihm eine dritte Amtszeit verbietet, deutet Trump schon länger an, dass er solche Regeln infrage stellt. Die „Trump 2028“-Mützen passen in diese provokative Strategie und sind ein klares Signal Richtung Demokraten. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Auch anwesende Republikaner wie JD Vance hielten sich mit Kommentaren zurück. Seine Antwort auf die Frage zu den Mützen lautete schlicht: „Kein Kommentar.“ Die Aktion zeigt erneut Trumps Taktik, politische Streitereien für persönliche Showeinlagen zu nutzen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Währenddessen verschärfen sich die wirtschaftlichen Folgen des Shutdowns. Der US-Reiseverband warnte vor Flugchaos und schätzte die Verluste auf eine Milliarde US-Dollar pro Woche. Finanzmärkte reagieren zunehmend gereizt. Foto: IMAGO/SOPA Images Auch die Federal Reserve könnte betroffen sein, da wichtige Arbeitsmarktdaten für Zinsentscheidungen ausbleiben könnten. Der Kongress steht unter Druck, eine Lösung zu finden, doch Trumps provokative Showeinlagen lenken von den eigentlichen Verhandlungen ab. Foto: IMAGO/Christian Ohde

Mehr News: