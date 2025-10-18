Trumps Wunderwaffe: DARUM ringt Selenskyj um Tomahawks

Die Ukraine will schwere Geschütze auffahren – direkt aus den USA. Die Lieferung von Tomahawk-Raketen war ein zentrales Thema beim letzten Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj. Wie und warum diese Marschflugkörper den Kriegsverlauf ändern könnten, erfährst du in der Galerie.
Schon gelesen? ++ USA im Shutdown: Trump feuert 4.000 Beamte++ Darum ist Trumps Militärhilfe jetzt wichtiger denn je: Laut dem ukrainischen Präsidenten könnte man den Kremlchef Wladimir Putin mit US-Langstreckenraketen zum Verhandlungstisch zwingen: „Wir sehen und hören, dass Russland Angst hat, dass die Amerikaner uns Tomahawks geben könnten. Das zeigt, dass diese Art von Druck zu Frieden beitragen kann.“ Foto: IMAGO / ABACAPRESS; IMAGO / ZUMA Press Wire; IMAGO / ZUMA Press Wire Die Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von 1.600 Kilometern und ein Sprengkopfgewicht von etwa 450 Kilogramm – perfekt für militärische Ziele tief im Landesinneren. Außerdem fliegen die Tomahawks sehr niedrig, um dem gegnerischen Radar zu entgehen. Foto: IMAGO/piemags Andrij Kowalenko vom Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation beim Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine erklärte, Russland wäre einem Tomahawk-Angriff hilflos ausgeliefert: „Russische S-400- oder Panzir-Systeme sind gegen die Tomahawks schwach“, erklärte er gegenüber Deutsche Welle. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Der russische Präsident zeigt sich unbeeindruckt und sieht keine Gefahr in einer möglichen Tomahawk-Lieferung an die Ukraine. Für Russland wäre dieser Schritt jedoch eine „absolut neue, qualitativ neue Etappe der Eskalation“. Foto: IMAGO/ZUMA Press Der US-Präsident hält die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern für verfrüht: „Hoffentlich werden wir den Krieg beenden können, ohne an Tomahawks zu denken“, sagte er bei dem Gespräch mit Selenskyj. Foto: imago images/ZUMA Press Mittlerweile laufen die Vorbereitungen für ein Treffen zwischen dem russischen und dem US-amerikanischen Präsidenten in der ungarischen Hauptstadt. Das Treffen soll laut Trump in den nächsten zwei Wochen stattfinden. Der Haftbefehl des Internationalen Gerichtshofs von 2023 ist in Ungarn ungültig. Foto: IMAGO/SNA
